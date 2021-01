Le Cyclone recherche un plan qui lui permette de se battre à nouveau au sommet et de filmer sa jeunesse intéressante (FotoBaires)

Après avoir traversé des journées mouvementées, San Lorenzo semble réorienter son projet de football. Après ne pas avoir atteint la fin du Coupe Diego Maradona et le départ du coach Mariano Soso dans un vestiaire fissuré, le comité de pilotage dirigé par Marcelo Tinelli Il a accepté verbalement d’embaucher son remplaçant. Et il est un directeur technique très convoité dans le football argentin, au point qu’il était dans le dossier du Racing and Independiente.

Diego Dabove, 47 ans, est l’élu. De Boedo, ils assurent que “seuls les détails manquent”, par exemple, en fermant leur séparation avec Argentinos Juniors, un club qu’il a démissionné après avoir commandé une grande campagne. S’ils finissent même de s’ajuster, il se retrouvera demain dans les locaux de Bajo Flores avec le secrétariat technique composé de Leandro Romagnoli, Alberto Acosta et Hugo Tocalli.

Confirmé les adieux de Soso, le principal candidat pour le banc du Barça était Nestor Gorosito, champion avec Olimpia au Paraguay. Il y a même eu des contacts. Pipo a confirmé hier lors d’une conférence de presse qu’il remplirait son contrat et son option est tombée. Comme il pouvait le découvrir Infobae, en raison de différences économiques.

Dabove, un ancien gardien de but et avec un passé dans différentes équipes techniques en tant qu’entraîneur des gardiens de but, est entré avec succès en tant que directeur technique principal (. / Juan Ignacio Roncoroni / Archivo)

Au milieu, l’option Dabove est apparue, compte tenu de son départ d’El Bicho, où il a récolté 54% des points et classé le casting de La Paternal à la Copa Libertadores 2021 (en plus, il s’est battu avec Boca et River jusqu’à la dernière minute pour une place en la définition du concours local dimanche prochain). Et la direction de Cuerva a fermé le nom. Il a ensuite eu des conversations avec le DT et son agent. Et ils sont parvenus à un point d’accord, malgré l’intérêt de l’Académie (qui a fermé Juan Antonio Pizzi, juste un ancien cyclone) et d’El Rojo.

Après une carrière de gardien de but avec ancrage dans l’Ascenso (il a pris sa retraite à l’âge de 27 ans), Dabove a travaillé comme entraîneur de gardien de but dans différentes équipes techniques, sous la direction, par exemple, de Miguel Ángel Russo, le précité Gorosito et Diego Cocca. En 2017, il se lance en tant que soliste à Godoy Cruz avec un grand succès: il termine en tant que finaliste et l’emmène à la Copa Libertadores. De là, le saut vers Argentinos a été fait. Et maintenant, il aura sa première chance dans l’un des clubs les plus populaires du pays.

