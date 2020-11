67% des patients ont été mal évalués avant de recevoir le diagnostic précis.

Le syndrome de chylomicronémie familiale est une maladie rare qui affecte gravement ceux qui en souffrent. C’est une maladie génétique dans laquelle le corps ne peut pas métaboliser les graisses, ce qui entraîne des taux élevés de triglycérides (plus de 880 mg / dl) Dans le sang.

En raison de cette maladie génétique, les triglycérides s’accumulent dans le sang. Cela engendre des altérations du système digestif, du système nerveux et, également, au niveau de la peau.

La maladie produit des symptômes très divers allant de douleur abdominale récurrente, pancréatite -inflammation du pancréas-, perte de mémoire ou confusion, maux de tête, jusqu’à différentes lésions cutanées. L’un des signes les plus distinctifs est que, lorsqu’un sang est prélevé pour un certain contrôle, le sang apparaît “gras”. Ceci est une conséquence des taux élevés de triglycérides qui circulent dans le sang.

Bien que ce soit une maladie avec laquelle vous êtes né, les symptômes peuvent se réveiller à tout âge, principalement à l’adolescence

Bien que les symptômes soient souvent évidents, cette maladie est difficile à diagnostiquer. Il a été rapporté que plus de 60% des patients n’ont pas été correctement évalués avant de recevoir le diagnostic de chylomicronémie familiale. Pourquoi cela arrive-t-il?

Dr Juan Patricio Nogueira, médecin (MN 97545) et président de la Société argentine des lipides, a répondu à Infobae: «Le sous-diagnostic est principalement dû au fait que cette maladie n’est souvent pas prise en compte. Cela se produit parce qu’il y a quelques années, nous avions des tests génétiques et des traitements visant à résoudre le problème de la métabolisation des triglycérides sanguins. L’autre cause de confusion dans la communauté médicale est que les manifestations cliniques sont variées et affectent de multiples systèmes allant de la peau au système nerveux central et au système digestif ».

L’augmentation des taux de triglycérides au-dessus de 880 mg / dl à trois reprises est l’une des alarmes à prendre en compte. Avec ces informations, il est possible de penser à la possibilité d’avoir une chylomicronémie familiale. Dans tous les cas, le diagnostic final «se concrétise avec l’analyse génétique», affirme le Dr Juan Patricio Nogueira.

Pour savoir si le patient est candidat à l’analyse génétique, vous pouvez remplir un formulaire disponible sur la page de la Sociedad Argentina de Lípidos.

Quels soins les patients atteints du syndrome de chylomicronémie familiale doivent-ils prendre?

Les patients atteints de cette maladie devraient consommer moins de 20 grammes de graisse par jour. Le Dr Juan Patricio Nogueira conseille également quee “ceux qui en souffrent doivent pratiquer une activité physique sur une base régulière, rester toujours à leur poids idéal, suspendre l’alcool, les fritures et les aliments ultra-transformés”. Il doit également «demander conseil à un lipidologue afin d’utiliser les nouveaux médicaments hypolipidémiants – substance qui abaisse les lipides dans le sang – pour corriger l’excès de triglycérides dans le sang». Sur la page de la Sociedad Argentina de Lípidos, vous trouverez également une liste de lipidologues dans l’onglet “PATIENTS”.

Comment les personnes atteintes de cette maladie vivent-elles mais n’ont pas encore été diagnostiquées?

L’incertitude de souffrir de divers symptômes et de ne pas pouvoir trouver de diagnostic conduit ceux qui en souffrent à s’isoler et à éprouver des difficultés dans leur milieu de travail. Cela peut conduire à la dépression. D’autre part, à tout cela, il faut ajouter les symptômes et la douleur physique.

Comme il ne s’agit pas d’une maladie bien connue ou fréquente, il est important de sensibiliser à ces symptômes et à leurs effets possibles. Pour cette raison, si vous connaissez quelqu’un qui présente les symptômes ci-dessus, il est important de lui parler de l’existence de cette maladie. Peut-être que ce commentaire vous guidera et vous conduira à consulter un médecin spécialiste qui vous donnera un diagnostic précis et un traitement approprié.