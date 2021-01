PHOTO DE FICHIER. L’ancien secrétaire mexicain à la Défense, Salvador Cienfuegos, lors d’un événement dans une zone militaire de Mexico. 2 septembre 2016. REUTERS / Henry Romero

La Le Bureau du Procureur général de la République a décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre le général Salvador Cienfuegos Zepeda, qui a été mis en examen pour quatre chefs d’accusation liés au trafic de drogue aux États-Unis. Avec cela, l’armée a été exonérée des accusations au Mexique.

De cette manière, le FGR a déterminé que l’ancien chef de la Défense nationale n’avait jamais eu de rencontre avec les membres du cartel H-2. et n’a pas maintenu la communication avec eux. Il n’a pas non plus pris de mesures pour protéger ou aider les membres de ce groupe criminel.

De plus, l’analyse de votre patrimoine et le respect de vos obligations fiscales, il n’y avait aucune donnée ou signe qu’il avait reçu un revenu illégal ou sa fortune avait augmenté anormalement, selon leurs perceptions dans la fonction publique.

«Après avoir analysé les éléments de preuve envoyés par les autorités nord-américaines et ceux fournis par le général Salvador Cienfuegos; Le #FGR a conclu qu’il n’avait eu aucune rencontre ou communication avec un groupe criminel. Par conséquent, il a été décidé de ne pas exercer de poursuites pénales (sic) », Faisait partie de la déclaration de l’agence dirigée par Alejandro Gertz Manero.

Cienfuegos Zepeda a été arrêté le 15 octobre dernier et après 33 jours d’emprisonnement aux États-Unis, a été renvoyé au Mexique sous la promesse de poursuites. Désormais, la FGR indique qu’il n’y a aucun élément pour intenter une action pénale contre l’ancien chef de l’armée (2012-2018).

Par la Drug Enforcement Administration (DEA), le gouvernement américain a enquêté sur le général depuis 2013, sans que l’agence étrangère n’ait partagé d’informations avec les autorités mexicaines, ni demandé une collaboration pour suivre les éventuels crimes de trafic de drogue que le chef de l’époque du Sedena pourrait commettre. Déjà avec l’administration de Donald Trump, les enquêtes se sont poursuivies dans la même situation de réserve, a indiqué la FGR.

Après avoir pris connaissance de l’arrestation et après avoir été informée de la procédure, l’unité ministérielle a entamé un processus au Mexique. C’est-à-dire, après le 15 octobre dernier. Finalement, Cienfuegos a été renvoyé dans son pays en tant qu’homme libre après que ses accusations aient été rejetées par le tribunal du district oriental de New York le 18 novembre.. Le même jour, il est arrivé à l’aéroport de Toluca, dans l’État du Mexique, et a été informé d’un dossier dans lequel il était impliqué.

Il a été Le 9 janvier, le général a pris connaissance des accusations portées par les autorités américaines, ainsi que les enquêtes de la FGR, pour lesquelles eu accès à l’intégralité du fichier, le cas échéant. Depuis, Cienfuegos Zepeda a fourni des preuves pour prouver son innocence. Alors que l’accusation a fait de même pour obtenir des preuves dans l’affaire.

Ainsi, une analyse a été effectuée, à partir de laquelle il a été obtenu que l’ancien chef de la Sedena n’avait eu aucune rencontre avec des membres du cartel H-2, un vestige de Los Beltrán Leyva. L’accusation aux États-Unis, que les procureurs jugent solide, indique que Cienfuegos a communiqué avec des trafiquants de drogue pour assurer le transfert de stupéfiants entre 2015 et 2017. Ce que le FGR a maintenant rejeté, car il n’a pas localisé les preuves.

