Salvador Cienfuegos Zepeda est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, une prison où l’ancien secrétaire à la sécurité publique avec Felipe Calderón, Genaro García Luna, est également détenu (Photo: REUTERS / Shannon Stapleton)

Salvador Cienfuegos Zepeda, ancien secrétaire à la Défense nationale avec Enrique Peña Nieto, Il a plaidé non coupable des trois chefs de trafic de drogue et un de blanchiment d’argent qui sont inculpés par un tribunal de New York..

Au milieu de une audience cahoteuse qui a été reportée, le général à la retraite a rejeté les quatre crimes contre lui. Avant le Juge fédéral Steven M. Gold de la Cour fédérale du district oriental de Brooklyn, New York, Cienfuegos était représenté par ses avocats Edward Sapone Oui Michael Vital.

Avec cette action, l’ancien chef de Sedena met le gouvernement américain au défi de prouver les accusations.

Selon le magazine Proceso, le juge a lu à Cienfuegos le trois chefs de complot en vue de fabriquer, d’importer et de distribuer des drogues, plus un chef de blanchiment d’argent. On lui a également demandé s’il comprenait les accusations et s’il connaissait ses droits, ce à quoi il a répondu oui.

Cienfuegos aurait profité à H2, chef d’un vestige du Beltrán Leyva (Photo: File)

“Non coupable, votre honneur»A été la réponse de l’ancien chef de l’armée et de ses avocats, après que le juge Gold lui ait demandé sa position et présenté les accusations.

Précédemment, la défense de Cienfuegos avait demandé le report de l’audience d’imputation, mais cette demande a été refusée en raison de la difficulté de planifier les comparutions pour les appels de prison.

Il est à noter que la position du général n’est pas surprenante, puisque lors de son audition du 20 octobre, son avocat d’alors, Duane R. Lyons, J’affirme que Cienfuegos voulait effacer son nom, ainsi que lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui.

Pour cette comparution, il a dû plaider coupable ou innocent et comme il l’a déjà mentionné, l’ancien chef du Sedena a nié avoir conspiré pour distribuer de la marijuana, de la méthamphétamine et de la cocaïne, ainsi que d’avoir blanchi de l’argent de la vente de ces substances aux États-Unis.

De manière formelle, Ce sera jusqu’au 18 novembre que le procès de Cienfuegos Zepeda commence, après que sa défense a proposé que la période de 70 jours dont dispose l’accusation pour recueillir des preuves contre le général à la retraite commencerait jusque-là.

Pour l’instant, il est ferme pour prouver son innocence et effacer son nom (Photo: . / Mario Guzmán)

Pour l’instant, l’accusé restera en détention préventive, bien que sa défense ait soulevé à un autre moment le réexamen d’un droit à la mise en liberté sous caution, le parquet ayant demandé au juge que cette possibilité soit également refusée.

Lors d’un événement difficile, le juge a décidé de reporter la comparution en raison du bruit généré par ceux qui écoutaient à distance, pour la plupart des journalistes qui n’ont pas fait taire leur téléphone et sont intervenus dans le processus. Cienfuegos lui-même a demandé du volume pour suivre l’affaire. Il ne s’était même pas écoulé 10 minutes lorsque les avocats du général proposèrent de reporter.

Les voix ont afflué et le juge a émis un avertissement pour que les appareils soient réduits au silence ou cela annulerait l’accès public, de sorte qu’il n’y aurait aucune information en temps réel. Comment cette instruction de l’autorité n’a pas été suivie, l’audience a été reportée d’une heure.

Passé ce délai, il était temps pour la mise en accusation et c’est là que l’ancien chef du Sedena a déclaré innocent. Dans le processus, il communiquait au moyen de signes et bougeait la tête pour hocher la tête, car l’ordinateur à partir duquel il suivait son cas émettait des bruits. cela l’a empêchée d’entendre clairement et a dû être réduite au silence.

Salvador Cienfuegos Zepeda est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, prison où l’ancien secrétaire à la sécurité publique est également détenu avec Felipe Calderón, Genaro Garcia Luna, ce dernier accusé de collaborer avec le cartel de Sinaloa.

Le général de division était à la tête du Sedena avec Enrique Peña Nieto de 2012 à 2018 (Photo: REUTERS / Archive)

Le général à la retraite Il a été arrêté le 15 octobre à son arrivée à l’aéroport de Californie à Los Angeles. Un mandat d’arrêt avait été émis contre lui depuis août 2019 pour Juge Vera M. Scanlon. Le processus réside dans le même tribunal où Joaquín a été jugé Chapo Guzman.

Quiconque était à la tête de l’armée aurait collaboré avec le cartel H-2 pour le trafic terrestre et maritime de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine vers les États-Unis, selon le ministère de la Justice de ce pays. Principalement, il serait lié à Juan Francisco Patron Sánchez, Le H2, qui a assumé la direction d’une faction détachée de la Cartel de Beltrán Leyva depuis 2014.

Vraisemblablement, le commandement militaire aidé l’organisation criminelle à s’étendre de Mazatlán au reste de Sinaloa. Selon le dossier n ° 19-366 (CBA) (EDNY), Cienfuegos Zepeda a accepté de ne pas mener d’opérations contre le groupe dirigé par Patrón Sánchez; nuire à des groupes rivaux; localiser le transport maritime pour le trafic de drogue; présenter les dirigeants de l’organisation H-2 avec d’autres fonctionnaires corrompus pour collaborer en échange de pots-de-vin; ainsi que les avertir des enquêtes du gouvernement américain.

Les données ci-dessus étaient obtenu par l’interception de milliers de messages d’un téléphone Blackberry révélant les opérations de l’armée en échange de pots-de-vin.

