“La rétractation publique et le sauvetage de Cienfuegos marquent en rouge la ligne de démarcation de la portée de la” Quatrième Transformation (Q4) “promise, révélant son incongruité” (Photo: . / Paolo Aguilar)

Après la libération du général Salvador Cienfuegos Zepeda par la direction du gouvernement de AMLO, journaliste Anabel Hernandez a réagi de manière critique, car l’accusé de trafic de drogue aux États-Unis a réussi à rentrer au Mexique sous la pression de groupes puissants qui savent maintenant comment soumettre le gouvernement.

Pour le journaliste d’investigation, La négociation du retour de l’ancien chef du secrétaire à la Défense nationale, détenu aux États-Unis pour quatre chefs d’accusation liés au trafic de drogue, a montré que le président Andrés Manuel López Obrador est prêt à reculer dans son discours de lutte contre la corruption, il ne s’agit que de savoir sur quel bouton appuyer.

Pour dire d’Anabel Hernández, Cienfuegos appartient à la faction d’hommes politiques, d’hommes d’affaires, de militaires et de policiers que le président a réunis dans l’appel mafia du pouvoir, qu’il a promis de combattre dans son administration. Mais le fait d’intervenir pour que les accusations du général soient rejetées dans le pays nord-américain montre des signes d’incongruité, de faiblesse et de reddition dans le discours politique de López Obrador.

Cienfuegos appartient à la faction d’hommes politiques, d’hommes d’affaires, de militaires et de policiers que le président a réunis dans la soi-disant mafia du pouvoir, qu’il a promis de combattre dans son administration (Photo: Cuartoscuro)

“La rétractation publique et le sauvetage de Cienfuegos marquent en rouge la ligne de démarcation de la portée de la «Quatrième Transformation (Q4)» promise, révélant son incongruité, sa faiblesse, ses lacunes et sa reddition. Désormais ce sera le paramètre avec lequel les autres groupes de puissance au Mexique mesureront AMLO», la journaliste a publié dans sa chronique Contracorriente de la Deutsche Welle.

bien López Obrador a changé d’avis du jour au lendemain sur l’arrestation du général. Le 16 octobre, alors qu’il ne s’était même pas écoulé 24 heures depuis la nouvelle, le président Il était quelque peu heureux et a utilisé le cas pour renforcer son discours selon lequel c’était “un signe sans équivoque de la décomposition du régime”Il a utilisé les mots «dégradation» et «décomposition» pour désigner le fait.

Il a parlé d’un nettoyage dans l’armée et ainsi retrouver ceux qui étaient liés à Cienfuegos, puisque les accusations étaient graves, la corruption de trafic de drogue au sommet de la direction militaire et il n’allait “couvrir personne”. Cependant, le lendemain, il a reculé. Lors d’une visite de Tapanatepec, Oaxaca, a déclaré aux médias qu’il attendrait les preuves et la conduite criminelle présumée du général n’a pas terni l’institution. Il est revenu sur la défensive et a attaqué la Drug Control Administration (DEA) qui, selon AMLO, a décidé “comme Juan chez lui” sur les opérations que les forces armées ont seulement exécutées..

D’un autre côté, Anabel Hernández a déclaré que Après avoir appris l’arrestation, AMLO a dû renvoyer le général Luis Crescencio Sandoval, actuel chef de la Sedena nommé par le président. Puits Sandoval Il a été promu en 2017 au grade de général de division par Cienfuegos et le président d’alors Enrique Peña Nieto.

Après la libération du général Salvador Cienfuegos Zepeda par la direction du gouvernement AMLO, la journaliste Anabel Hernández a réagi de manière critique, l’accusé de trafic de drogue aux États-Unis ayant réussi à rentrer au Mexique sous la pression des groupes de pouvoir (Photo: Présidence)

“Dans les mêmes années que le gouvernement américain accuse Cienfuegos d’avoir fait du trafic de drogue et d’avoir travaillé pour le cartel H2 (2012-2018), Sandoval était l’un de ses hommes les plus fiables, occupant le poste stratégique de chef d’état-major adjoint de 2013 à 2016. C’est-à-dire, Cienfuegos aurait travaillé pour les narcos sous le nez de l’actuel chef du Sedena″, A déclaré l’auteur de Los Señores del Narco (2010).

En même temps, Le journaliste a confirmé que l’arrivée de Cienfuegos au hangar du bureau du procureur général, le 18 novembre, essayé d’être documenté par des photographies, mais les gardes qui ont osé se soucier de ce protocole ont été démis de leurs fonctions par ordre du général Sandoval.

qui Il était à la tête du Sedena, il a été emprisonné pendant 34 jours aux États-Unis, arrêté le 15 octobre à l’Aéroport International de Los Angeles, Californie. Son affaire a été portée devant le tribunal du district est de New York, où, après des négociations avec le procureur des États-Unis, les accusations de trafic de drogue ont été rejetées., car il devra être traité au Mexique, mais en attendant, il est toujours libre. Les menaces d’expulsion de la DEA, la mise sur la table d’accords de coopération en matière de sécurité et même la capture présumée d’un capodastre notable auraient été les conditions du retour du général à la maison.

PLUS SUR CE SUJET:

Sur un vol à 63000 $: c’est ainsi que le général Cienfuegos a été transporté des États-Unis à bord d’un avion de luxe

Cienfuegos pour un narco de haut niveau: l’échange entre le Mexique et les États-Unis qui a permis la libération du général

“Verser leurs tequilas”: Cienfuegos et Arturo Beltrán Leyva se sont rencontrés sur un yacht à Acapulco, a révélé Anabel Hernández