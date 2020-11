BOGOTÁ, Colombie (AP) – Dans un pull rose et des lunettes surdimensionnées, Cindy Without Teeth est devenue une sensation musicale dans les transports publics colombiens.

Alors que la musique commence à sortir de ses haut-parleurs portables, la jeune femme de 69 ans devient une rappeuse prolifique dont les rimes font rire les passagers du Transmilenio, le système de bus public bondé et criblé de crimes de Bogota.

Le surnom de Marlene Alfonso – Cindy Without Teeth – est dû au fait qu’elle n’a pas la plupart de ses dents et ne peut pas se permettre d’avoir des prothèses dentaires.

«Je veux me surmonter», chante-t-il en montant dans un bus plein de passagers en direction du centre-ville. «Si tu n’as pas de poids, donne-moi un baiser, ça me redresse le cou.

Alfonso fait partie des dizaines d’immigrants vénézuéliens qui gagnent chaque jour leur vie dans les transports en commun de la capitale, vendant des produits tels que des stylos ou se produisant en échange de quelques pièces.

Son âge avancé, ses paroles amusantes et ses vêtements inhabituels l’ont aidé à se démarquer. Il est devenu une source d’inspiration pour un groupe d’immigrants qui ont pour la plupart été accueillis en Colombie, mais qui ont également récemment souffert de discrimination et d’attaques xénophobes.

«C’est difficile de travailler ici», dit Haileen Volcán, un Vénézuélien de 32 ans avec cinq enfants qui vend des puzzles pour les enfants dans les bus à Bogotá. “Mais si elle peut monter dans un bus à son âge et commencer à rapper, moi qui suis une jeune femme je peux vendre et prendre de l’avance.”

Plus de 1,7 million de Vénézuéliens vivent actuellement en Colombie, où ils ont déménagé pour échapper à la crise économique et humanitaire dans leur pays. Selon les autorités de l’immigration, seuls 720 000 Vénézuéliens ont un permis de séjour, ce qui oblige de nombreux migrants à travailler pour un salaire inférieur au salaire minimum ou à chercher un moyen de subsistance en tant que musiciens et vendeurs de rue.

Alfonso dit qu’il chantait déjà pour obtenir des conseils dans sa ville, Caracas, bien avant d’arriver à Bogota. Il l’a fait principalement dans des voitures de métro, où ses présentations lui ont valu une invitation à une émission de télévision.

Il y a deux ans, il a déménagé en Colombie parce que rapper dans le métro vénézuélien ne lui suffisait plus pour vivre. Alfonso dit qu’il peut gagner jusqu’à 8 $ par jour en pourboires sur le Transmilenio de Bogotá. Il suffit de payer votre loyer et d’envoyer de l’argent à votre fille.

«Je veux dire aux gens qu’ils ne se sentent pas vaincus», dit Alfonso après avoir interprété quelques chansons. «Le cœur n’a pas de rides. J’ai 69 ans et je me sens mal. Il reste encore du jus dans cette orange ».

Être rappeur de rue n’est pas facile. Alfonso souffre de glaucome et ne peut pas voir de son œil gauche. Il n’a pas assez d’argent pour aller chez un spécialiste et marche avec une canne pour éviter de tomber.

Grand-mère ne voit pas bien les boutons de la télécommande de son haut-parleur, alors elle demande aux passagers de l’aider à choisir les bonnes chansons.

«Nous nous soucions d’elle», dit Volcán, qui rencontre souvent Alfonso sur le Transmilenio. “Elle vit sur une colline assez raide et nous essayons de l’aider à trouver une place plus près du bus.”

Alfonso persiste malgré les obstacles et fait une routine dans laquelle il invite les gens à rire parce que «l’humour est gratuit».

Certains prennent des selfies avec elle, et d’autres ont posté des vidéos de Granny chantant qui sont devenues virales sur Twitter.

Cette reconnaissance intervient à un moment où certains immigrants vénézuéliens ont fait la une des journaux en Colombie pour avoir commis des crimes, y compris des vols dans des bus publics.

À Bogotá, où vivent plus de 350 000 Vénézuéliens, la maire Claudia López a récemment déclaré que certains immigrés «font sérieusement notre vie comme des carrés» et que «quiconque vient commettre un crime doit être expulsé immédiatement».

Ses déclarations ont été applaudies par certains de ses partisans, mais également rejetées par les autorités nationales d’immigration, qui affirment que seuls 4% des crimes signalés en Colombie sont commis par des étrangers. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a également réagi en demandant à López et à d’autres responsables colombiens de s’abstenir de faire des déclarations qui pourraient «aggraver la xénophobie envers les Vénézuéliens».

Alfonso, pour sa part, rappe qu’elle est «une humaine et non un ver» et critique les Vénézuéliens qui ont enfreint la loi en Colombie.

“Ce qui se passe, c’est que certains sont devenus des méchants, ça me fait les battre”, chante-t-il. «Je ne soutiens pas cela, c’est un revers. Je rappe seulement pour «gagner quelques pesos».