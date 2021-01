Ciné Colombia Multiplex / Photo: Munir Falah

Le président de Cine Colombia, Munir Falah, a annoncé via son compte Twitter qu’en Colombie, courant 2020, la chute de l’industrie était de 81,8%, donc, en plus de la l’incertitude persistante concernant l’avancée du virus et la crise économique qui en résulte, une reprise rapide ne sera pas possible à court terme.

Par conséquent, il a soutenu que L’entreprise a été l’une des plus touchées depuis l’annonce de la fermeture de toutes ses salles le 14 mars et a confirmé que l’ouverture de ses portes ce ne sera pas ces deux premiers mois.

Selon les données recueillies par la firme Cadbox et révélées par Munir Falah, la baisse du box-office en 2020 était de 81,7% aux États-Unis, sans compter qu’en janvier, février et mars, la fréquentation des utilisateurs était récurrente. Des chiffres similaires ont été observés en Colombie, depuis la baisse a approché 81% par rapport à 2019, lorsque 652 milliards de dollars avaient été levés. En 2018, l’industrie a atteint 552 milliards de dollars, des chiffres proches de 2017 et 2016, mais, Au cours de l’année de la pandémie, un peu plus de 118 milliards de dollars ont été collectés.

Concernant le nombre de téléspectateurs, la baisse de fréquentation des salles de cinéma est de 82,8% par rapport à 2019, une année qui a dépassé les 70 millions d’utilisateurs, le chiffre le plus élevé des cinq dernières années. En 2020, les participants n’ont pas dépassé 13 millions. L’audience directe de Cine Colombia, dans la période du 15 mars au 31 décembre diminué de 98,6%, par rapport à la même période en 2019, a noté Falah. Au cours de cette période, 59 779 639 spectateurs ont assisté, mais l’année dernière, ils n’ont enregistré que 808819 utilisateurs.

La réduction du box-office, dans ce même intervalle de temps, a diminué de 98,3% avec 9357 millions de dollars collectés, comparé aux 537 milliards de dollars collectés en 2019. De plus, le président de la société a soutenu que, Fin 2019, 234 complexes cinématographiques avec 1217 écrans étaient ouverts au public. Mais, Fin 2020, 105 complexes fermés avec 578 écrans, malgré le fait que 129 des salles ont ouvert leurs portes le 26 novembre.

Falah a également indiqué que ces dernières années, le nombre de films sortis en salles au niveau national avait augmenté, mais qu’en raison de la pandémie, 109 ont fait leurs débuts en 2020, contre 371 nouveaux films Publié.

En octobre, L’entreprise a également été contrainte de fermer le Multiplex du centre commercial El Edén, un complexe unique en Amérique latine qui avait tous les formats de cinéma et était le plus gros investissement réalisé par Cine Colombia, qui possède 46 salles et est présent dans 15 villes du pays.

Grâce à ce panorama, les cinémas ont créé de nouveaux métiers. Dans le cas de Cine Colombia, développé une plateforme Web permettant aux utilisateurs de louer des films pendant 48 heures ou achetez-les et ayez accès à eux autant de fois qu’ils le souhaitent. En outre, l’entreprise a fait la promotion de la vente à domicile de sa confiserie, l’un des produits les plus rentables avant la pandémie.