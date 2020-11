Ciné Colombia Multiplex / Photo: Munir Falah

La société d’exposition de films a été contraint de fermer tous ses multiplexes dans le pays, en raison de l’isolement obligatoire décrété par le gouvernement national depuis le 14 mars dernier.

Bien que ces fermetures aient initialement indiqué qu’elles ne dureraient pas plus de 15 jours, samedi prochain aura lieu huit mois depuis l’imposition de la restriction aux chambres, et ce que les autorités savent jusqu’à présent, c’est que la situation durera au moins un mois et demi de plus.

«J’apprécie tant de messages de nos clients demandant quand nous ouvrirons les multiplexes Cine Colombia dans tout le pays. En raison de ce qui précède et afin de ne pas générer d’attentes, Je vous informe que nous n’ouvrirons pas les cinémas pour le reste de 2020»Falah a posté via son compte Twitter.

L’entreprise a surmonté les effets de la pandémie avec des actions telles que la diversification de son portefeuille de services. Un exemple de ceci est la mise en œuvre de drive-in tels que Piedragrande à Cali et Unicentro à Bogotá

Film drive-in Cine Colombia à Unicentro, Bogotá (Photo: @MunirFalah)

Une autre initiative de Cine Colombia est la mise en place de votre service de livraison de nourriture. Avec cette action, les utilisateurs peuvent profiter de la nourriture offerte par le cinéma dans le confort de leur maison.

La société a également lancé la plate-forme de streaming Cineco Plus au milieu de cette année, avec lequel il propose aux internautes, des films indépendants, du cinéma d’auteur, du cinéma colombien, des contenus alternatifs et des documentaires.

Mais les efforts n’ont pas été suffisants, car l’entreprise a été notoirement touchée par la baisse de ses revenus, qui avant la pandémie provenait du public et qui ont été limités par les mesures d’isolement déclenchées par l’urgence sanitaire.

L’un des impacts les plus importants auxquels Cine Colombia a été confronté en raison de la crise économique a été la fermeture du cinéma le plus moderne de la région.

Tel que rapporté par le président de l’entreprise, le 9 octobre, la salle située dans le centre commercial El Edén, dans la partie sud-ouest de Bogotá, a dû fermer ses portes quatre mois seulement après son ouverture. La décision a été prise après avoir été incapable de conclure un accord économique avec le propriétaire de l’espace.

«Pour clarifier plusieurs commentaires concernant le Multiplex Cine Colombia dans le centre commercial« El Edén », je tiens à confirmer que Il n’y avait pas d’autre alternative que de s’appuyer sur le décret 797 de 2020 et d’informer le propriétaire que le contrat a pris fin le 31 juillet 2020»A confirmé Falah sur son compte Twitter.

Ce complexe C’était le seul en Amérique latine qui avait tous les formats de films possibles et c’était le plus gros investissement réalisé par l’entreprise en Colombie. «Nous avons tous donné cœur à ce projet, qui était l’un des meilleurs au monde», a déclaré l’homme d’affaires sur ses réseaux sociaux.

Cine Colombia est la plus grande entreprise colombienne du marché avec une présence dans 15 villes du pays et un total de 46 cinémas.

Vous pourriez également être intéressé par:

Revenez jouer: une jeune femme est tuée par un article de Transmilenio

Une nouvelle vague tropicale pourrait toucher une grande partie du pays, prévient Ideam

Les villes de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, sont les plus touchées par les cas de malnutrition infantile.

Les villes de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, sont les plus touchées par les cas de malnutrition infantile.

PLUS DE NOUVELLES