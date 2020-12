La glace de mer arctique plus ancienne et plus épaisse continue de décliner

La décennie 2020-2030 est la plus décisive de l’histoire pour agir sur le changement climatique. Depuis trois décennies, la communauté scientifique met en garde contre les terribles conséquences de notre manière de nous rapporter à la nature. Pour cela, Il y a 5 ans, le monde s’est engagé dans l’Accord de Paris à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ° C et à faire des efforts pour ne pas dépasser 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. Cependant, aujourd’hui nous nous dirigeons vers une élévation de température de 3 à 5 ° C.

Parler de chiffres peut sembler un peu distant et abstrait. Quelle est la différence entre un monde de 1,5, 2, 3 ou 5 ° C? Quand on pense au changement climatique, il ne s’agit pas «d’un peu plus de chaleur», mais de concevoir la planète comme un système complexe en équilibre, semblable à celui d’un corps humain. Si la température est modifiée, la planète est “malade”, a de la fièvre. Sur une planète fébrile, le niveau de la mer monte au point de laisser des pays entiers sous l’eau, il est de plus en plus difficile de produire de la nourriture, les sécheresses, les inondations et les incendies sont plus fréquents et intenses, et les écosystèmes qui nous maintiennent en vie sont Ils se modifient, générant une perte massive de biodiversité qui peut provoquer de nouvelles pandémies.

Actuellement, avec un réchauffement de 1,2 ° C, la crise climatique est déjà parmi nous et se fait sentir: près d’un million d’hectares brûlés dans notre pays et 5 millions au Brésil, une saison cyclonique record dans l’Atlantique, 10 millions des personnes déplacées en Afrique et en Asie par les pluies historiques et 9 millions de morts par an à cause de la pollution de l’air et de l’eau.

En Argentine, nous sommes particulièrement vulnérables au changement climatique. En premier lieu, parce que ses conséquences creusent les écarts d’inégalité sociale et aggravent les situations de pauvreté. Deuxièmement, parce que notre économie, et en particulier le secteur agricole, est fortement dépendante de la météo. Ainsi, la crise climatique aggrave tous les problèmes qui nous préoccupent aujourd’hui: pauvreté, inflation, pénurie de dollars, inégalités, et la liste est longue. Face à cela, il est urgent d’incorporer la dimension environnementale en tant qu’axe central dans l’agenda de planification et de politique publique et de construire un large consensus interpartis qui transcende les changements de gouvernement sur ce qui est, en fin de compte, une question de droits de l’homme.

La crise climatique est une course contre la montre et ce qui, il y a 5 ans, était un événement historique de coopération internationale comme l’Accord de Paris, échoue aujourd’hui dans son objectif. Ce qui n’est pas fait ces dernières années, les générations futures ne pourront pas faire marche arrière. Il y a des raisons d’être optimiste, comme le triomphe de Biden aux États-Unis, l’engagement de géants asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en faveur de la neutralité carbone, et la pression croissante dans les rues du mouvement des jeunes pour le climat. Ce qui est certain, c’est que la situation est une urgence et qu’il n’y a plus de place pour les fausses promesses: il est de notre responsabilité de nous informer et d’exiger des actions.

