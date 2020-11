(Bloomberg) – Aujourd’hui est le dernier jour de la campagne électorale, la semaine dernière, un nombre record de décès dus à des covid a été rapporté et le pétrole a reçu un coup dur.

Biden gagne dans les sondages

Une série de sondages publiés hier montrent que le candidat démocrate Joe Biden surpasse le président Donald Trump à la fois au niveau national et dans les États clés, bien que dans certains États, le concours soit extrêmement égal. Trump a fait une tournée éclair de rassemblements à travers des États cruciaux, s’exprimant aujourd’hui en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin. Avec un nombre très élevé de bulletins de vote postés qui doivent être dépouillés, il y a déjà des signes que le dépouillement dans les États clés pourrait ne pas être finalisé avant plusieurs jours après l’élection.

Semaine fatale

Le nombre de morts du COVID-19 a dépassé 1,2 million après que la semaine dernière ait signalé le plus grand nombre de décès dus au virus depuis avril. L’Angleterre entamera un deuxième arrêt cette semaine après que les cas se sont multipliés dans le pays, à la suite de mesures similaires prises pour une grande partie de l’Europe. Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué qu’il était confiné pour commencer une quarantaine. Hier, plus de 78 000 nouveaux cas de contagion et 826 décès ont été signalés aux États-Unis.

Chute de pétrole brut

Le pétrole est tombé à un creux de cinq mois alors que le marché se prépare à un autre double choc sur l’offre et la demande. Un baril de West Texas Intermediate pour livraison en décembre s’échangeait en dessous de 35 $ ce matin alors que le marché digérait la production libyenne, qui augmente rapidement et approche le million de barils par jour. Alors que le marché a déjà appris ce que les quarantaines peuvent faire pour la demande cette année, le directeur Asie de Vitol Group, le plus grand opérateur pétrolier au monde, doute que les nouvelles mesures de confinement conduisent à une contraction significative des prix.

Des marchés à la hausse

C’est une semaine formidable pour les investisseurs car les élections, une décision de la Fed et la masse salariale d’octobre sont à l’ordre du jour, et ils commencent sur une note positive. L’indice MSCI Asie-Pacifique a ajouté 1%, tandis que l’indice Topix du Japon a clôturé en hausse de 1,9%. En Europe, l’indice Stoxx 600 avait progressé de 1,2% à 5 h 50 HE, après que des difficultés techniques aient retardé la négociation. Les contrats à terme sur S&P 500 indiquaient un rallye à l’ouverture, le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 0,864% et l’or montait en flèche.

Aujourd’hui aussi …

Le PMI manufacturier canadien d’octobre est publié à 9 h 30 et la lecture finale du chiffre américain à 9 h 45. L’ISM manufacturier est publié à 10 h 00. Joe Biden célèbre événements à Cleveland et en Pennsylvanie. Lumber Liquidators Holdings Inc., Mondelēz International Inc., Skyworks Solutions Inc. et Clorox Co. figurent parmi les nombreuses sociétés qui présentent des résultats aujourd’hui.

Note originale: cinq choses que vous devez savoir pour commencer votre journée

© 2020 Bloomberg LP