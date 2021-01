(Shutterstock)

Perdre les kilos en trop que nous gagnons avec la nourriture de Noël, gagner plus d’argent, parcourir le monde, trouver un partenaire, avoir un meilleur travail, etc., sont généralement parmi les résolutions les plus courantes de notre liste d’objectifs pour la nouvelle année.

Cependant, il y en a un auquel beaucoup d’entre nous échappent: comment améliorer notre vie sexuelle, -et puisque en période de pandémie, les rencontres avec le couple ont été plus difficiles-, nous vous apportons ici quelques conseils pour que cette année -et tout au long votre vie – améliorez et améliorez votre vie sexuelle.

1. Ne soyez pas silencieux, dites ce que vous aimez!

Tout comme vous l’écoutez, la communication avant et pendant les relations sexuelles est très importante pour que les deux parties en profitent le plus.

De cette façon, osez dire à votre partenaire, petit ami / petite amie, femme / a ce que vous aimeriez vivre au lit, un peu de fantaisie, regarder du porno ensemble, inclure des accessoires pour les préliminaires ou pendant les rapports sexuels, et même utiliser les jouets sexuels populaires qu’au cours de cette pandémie leurs ventes ont augmenté, en fait, les informations consultées par Forbes Colombie ont révélé que les ventes de sex-shops dans le pays ils ont augmenté entre 27% et 140% pendant l’accouchement.

Une étude du magazine Archives of Sexual Behavior a également noté que les caresses et les entretiens post-sexuels contribuent à une meilleure communication sexuelle avec votre partenaire, ainsi qu’à la promotion d’une meilleure connexion entre eux.

2. Masturber

Ne pas avoir quelqu’un avec qui partager votre vie sexuelle ne devrait pas être un prétexte à des orgasmes, alors profitez de votre temps seul, le matin ou le soir, pour vous faire plaisir. Les avantages viendront d’eux-mêmes.

En fait, une étude publiée dans la revue Sexual and Relationship Therapy, a révélé que ceux qui se masturbent ont un meilleur fonctionnement de leur système immunitaire et réduisent également le risque d’infections.

La masturbation vous permettra également de mieux connaître vos zones érogènes, afin que vous puissiez découvrir par vous-même ce que vous aimez le plus lors des rapports sexuels.

3. Prenez soin de l’hygiène de votre zone intime

Faites attention à votre zone intime et aux soins dont elle a besoin, car éviter les infections ou les problèmes qui pourraient mettre votre santé en danger est l’une des exigences les plus importantes pour que vous puissiez profiter pleinement de votre vie sexuelle.

Les experts recommandent que lors du nettoyage de votre zone intime, utiliser des savons au PH neutre, et uniquement dans la zone externe, c’est-à-dire le vagin, le clitoris et les lèvres. N’oubliez pas qu’il n’est pas recommandé d’utiliser des savons ou des douches vaginales internes car ils peuvent augmenter le risque d’infections.

De même, il est recommandé de porter des sous-vêtements en coton pour que la peau de la zone puisse mieux respirer.

4. Faites des exercices pour renforcer votre région pelvienne

L’exercice aide à tonifier les muscles de votre région pelvienne, donc lorsque vous avez des relations sexuelles, vos orgasmes peuvent être beaucoup plus intenses. Des activités telles que le yoga ou le Pilates font partie des sports qui peuvent aider les hommes et les femmes dans cette tâche.

De même, ces dernières années Exercices de Kegel, qui visent à renforcer les muscles du plancher pelvien (vessie, gros intestin, utérus chez la femme et rectum), sont devenues une pratique tant pour les hommes que pour les femmes qui contribuent à l’amélioration de leur région pelvienne, et donc, à l’amélioration de leur vie sexuelle.

5. N’oubliez pas de consulter régulièrement votre gynécologue et urologue

N’oubliez pas que visiter ces spécialistes est aussi un moyen de prendre soin de votre santé sexuelle, comme vous devez l’être vérifier constamment si vous avez une infection vaginale ou urinaire ou une maladie sexuellement transmissible (MST).

Gardez à l’esprit que l’idéal est de prendre un rendez-vous annuel avec votre gynécologue ou urologue. N’oubliez pas que ne pas avoir de vie sexuelle active n’est pas une excuse pour rester au top de votre santé et prendre soin de votre zone intime.

