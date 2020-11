Photographie prise le 28 octobre dans laquelle l’équipe des Dodgers de Los Angeles était enregistrée alors qu’elle célébrait son triomphe dans les American Baseball World Series, entourant Justin Turner (centre en bas et avec une barbe rousse), qui à ce moment-là il avait reçu un diagnostic de covid-19. . / John G. Mabanglo

Los Angeles (USA), 6 novembre . .- Cinq membres de l’organisation Los Angeles Dodgers et un membre de la famille de l’un d’eux ont été testés positifs pour le coronavirus, selon le ministère de la Santé publique Comté de Los Angeles.

La révélation intervient 10 jours après que le joueur de troisième but des Dodgers, Justin Turner, ait été informé lors du sixième match de la Série mondiale qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

Bien que Turner, qui était actif dans le jeu, ait été enlevé du terrain et isolé, mais lorsque la victoire des Dodgers a été décrétée, il a quitté le cabinet médical où il se trouvait, et sans autorisation, s’est joint sur le terrain pour célébrer l’ensemble. équipe, qui a remporté le titre des World Series pour la septième fois de l’histoire, la première depuis 1988.

Plus tôt ce vendredi, le commissaire de la Major League Baseball, Rob Manfred, a déclaré qu’il ne sanctionnerait pas Turner.

“Nous avons tous commis des erreurs alors que nous vivons avec ces défis sans précédent de la pandémie et nous avons essayé d’apprendre de ces erreurs pour qu’elles ne se répètent pas”, a écrit Manfred.

Il a ajouté que “dans cet esprit, je clôt cette affaire en applaudissant Justin pour avoir accepté la responsabilité, s’excuser et s’engager à donner un exemple positif à l’avenir.”

Les Majors avaient précédemment réprimandé Turner pour avoir enfreint le protocole, ajoutant que le joueur “refusait catégoriquement de se conformer” lorsqu’on lui avait demandé de quitter le terrain.

Mais le commissaire a reconnu vendredi que la ligue “aurait pu gérer la situation plus efficacement” en affectant un agent de sécurité pour surveiller étroitement Turner et le transporter rapidement à l’hôtel de l’équipe.

Le rapport USA Today indique qu’il n’est pas clair si Turner ou un autre joueur fait partie des cinq personnes.

Selon une personne connaissant la situation, la plupart des personnes testées positives se trouvaient en dehors de la soi-disant «bulle» où se déroulaient les World Series, à Arlington, au Texas.

La source a demandé au journal de rester anonyme en raison de problèmes de confidentialité.

“Les Dodgers continuent de travailler avec nous pendant cette enquête en cours sur l’épidémie”, a déclaré le département de la santé publique du comté de Los Angeles dans un communiqué à USA Today.

Le ministère de la Santé publique de Los Angeles n’a identifié aucune des cinq personnes et les Dodgers n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires, tandis que la Major League Baseball a indiqué qu’ils n’étaient pas au courant des résultats positifs du test.