Cinq éco-conseils pour une 2021 plus durable.

Environ 13 millions de tonnes de plastiques sont jetées chaque année dans nos mers et nos océans, avec les conséquences que cela a pour la faune et la flore; les effets du changement climatique, la perte de biodiversité … Parier sur un développement durable respectueux de l'environnement n'est pas une option, mais une nécessité si nous voulons garantir l'avenir de notre planète.

Mais que pouvons-nous faire? De nombreuses petites actions et gestes sont entre nos mains pour faire de notre planète un meilleur endroit où vivre. Par conséquent, de la société espagnole Green Cycles, ils proposent 5 éco-conseils pour atteindre une 2021 plus durable. Green Cycles a développé une matière plastique qui se désintègre complètement, à la fois sur terre et dans l'eau, en quelques heures et sans laisser aucun type de résidu ou microplastique, prenant ainsi soin de notre environnement.

Mais que pouvons-nous faire? De nombreuses petites actions et gestes sont entre nos mains pour faire de notre planète un meilleur endroit où vivre. Par conséquent, de la société espagnole Green Cycles, ils proposent 5 éco-conseils pour atteindre une 2021 plus durable. Green Cycles a développé une matière plastique qui se désintègre complètement, à la fois sur terre et dans l’eau, en quelques heures et sans laisser aucun type de résidu ou microplastique, prenant ainsi soin de notre environnement.

Évitez d’utiliser des produits à usage unique fabriqués à partir de plastique conventionnel: nous utilisons des plastiques d’une durabilité de 400 ou 500 ans pour quelque chose qui prend beaucoup moins de temps. Un matériau hydrosoluble, biodégradable et compostable impliquerait une réduction des déchets.

L’engagement actif commence à la maison: optez pour des produits respectueux de l’environnement, comme les lave-vaisselle monodoses ou les détergents 100% solubles dans l’eau et ne générant pas de microplastiques.

Il soutient l’innovation et oblige les administrations à investir davantage dans les entreprises qui s’engagent dans la recherche pour réaliser des produits innovants. Green Cycles a ouvert une ligne de recherche liée à l’utilisation de ses films comme couches constitutives de masques hygiéniques à usage unique respectueux de l’environnement.

La pratique du sport peut également être durable: le sport interagit avec l’environnement, produisant des impacts négatifs sur l’environnement. Le golf en est un exemple: une balle de golf en plastique conventionnel met entre 100 et 1 000 ans à se décomposer naturellement. Mais il existe déjà une option hydrosoluble, biodégradable et compostable.

La clé est dans l’éducation et l’information: il est essentiel de transmettre à votre environnement proche les mesures que vous avez mises en pratique et qu’elles peuvent également appliquer.