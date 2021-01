Cinq femmes ont été tuées et des enfants blessés par l’explosion d’un obus dans une discothèque lors d’un mariage à Hodeida, une ville du sud-ouest du Yémen, quelques jours après une attaque spectaculaire contre le nouveau gouvernement à Aden.

L’appareil est tombé vendredi soir dans une salle de fête près de l’aéroport de Hodeida, une zone située en première ligne entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles houthis, qui contrôlent cette importante ville portuaire de la mer Rouge, ont rapporté des sources gouvernementales et des témoins.

L’explosion, qui a fait cinq morts et sept blessés, dont des enfants, a été qualifiée de “crime odieux commis par les Houthis contre des civils” par le général Sadek Duid, représentant du gouvernement au sein de la Commission mixte parrainée par l’ONU. maintenir une trêve à Hodeida.

Pour sa part, le «gouverneur» de Hodeida nommé par les Houthis, Mohamed Ayash, a attribué l’attaque aux forces pro-gouvernementales.

Les insurgés houthis ont conquis une grande partie du nord du pays, y compris la capitale historique Sanaa en 2014.

De leur côté, les forces fidèles au pouvoir – reconnues par la communauté internationale – sont soutenues depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui combat les rebelles soutenus par son grand rival régional, l’Iran.

Ce conflit a plongé le Yémen, pays très pauvre de la péninsule arabique, dans la pire crise humanitaire du monde selon l’ONU, avec des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et une population au bord de la famine.

– Volatilité –

Alors que les combats au Yémen se sont calmés depuis plusieurs mois, les violences ont repris en décembre à Hodeida et Aden, plus au sud et aujourd’hui capitale provisoire du pays.

Précisément à Aden mercredi dernier, au moins 26 personnes sont mortes et plus de cinquante ont été blessées dans plusieurs explosions enregistrées à l’aéroport alors qu’un avion transportant un nouveau gouvernement venait d’atterrir.

L’attaque, qui n’aurait fait aucune victime parmi les membres de l’exécutif, a été attribuée par le gouvernement yéménite aux Houthis, qui n’ont cependant pas revendiqué la responsabilité de cette action.

Plus tôt, le 4 décembre, au moins huit personnes avaient été tuées dans le bombardement d’un complexe industriel à Hodeida. Et fin novembre, cinq enfants et trois femmes ont été tués dans un bombardement de quartiers résidentiels, attribué aux Houthis.

Fin 2018, l’ONU a annoncé des accords de trêve notamment à Hodeida, après une série de négociations entre les deux parties en Suède. Cette trêve a été plus ou moins respectée.

faw / mh / mdz / me-mar