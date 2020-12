Luis Fernando Suárez, gouverneur d’Antioquia.

Luis Fernando Suárez, gouverneur en charge d’Antioquia, a annoncé qu’après un processus d’examen et de vérification, le L’administration départementale a trouvé une situation critique dans les cas d’éléphants blancs, comme on l’appelle communément.

Selon Suárez Vélez, l’équipe de travail du gouvernement d’Antioquia a trouvé cinq travaux inachevés, qui sont déjà signalés au Bureau du contrôleur, et une quarantaine de bâtiments qui sont dans des conditions déplorables.

Selon le rapport du responsable de l’administration du département, les travaux inachevés sont le poste de police du district de Fraguas – Machuca, à Ségovie, et les aqueducs et égouts de Santa Bárbara, Alejandría, Giraldo et Arboletes.

Le poste de police du district de Fraguas-Machuca, municipalité de Ségovie, qui, selon le gouverneur, avait un investissement de 7 000 millions de dollars, c’est dans un «abandon total».

De même, le gouverneur a évoqué les ouvrages qui sont dans un état critique, comme il les a décrits: des pistes cyclables dans les sous-régions Est, Ouest et Urabá; le centre pénitentiaire de Colonia Agrícola de Yarumal; Central Park et l’Institut Educativa Normal Supérieur Señor de Los Milagros.

A ceux-ci s’ajoutent les centres de développement de l’enfant d’El Retiro, El Carmen de Viboral et Campamento; la terrasse du cinquième étage du Centre Administratif Départemental, les usines de bienfaisance animale de 29 communes et les câbles aériens du Sud-Ouest, Nord et Est du département.

Le gouverneur, au milieu de ses découvertes, était spécifique avec le cas de Central Park à Bello. Lors du processus de vérification, il a été découvert que ces travaux avaient un contrat, identifié sous la référence 265 de l’année 2019, dont le démarrage a été reporté dans le temps: la signature de cet accord a eu trois ajouts ultérieurs, deux extensions et une modification dans laquelle d’autres actions ont été ajoutées sur le travail initial.

«Ces projets ont été achevés dans leur exécution mais malheureusement ils ne sont pas en cours car ils étaient en suspens lors de la finition des contrats», a déclaré Suárez.

Le contrat, dont la date limite de livraison était le 31 décembre, une somme de 18 milliards de dollars, et selon le gouverneur, Il a dix activités en suspens pour terminer les travaux, activités qui, quelques jours après la fin de l’année, ne pourront pas être menées à bien.

Ce qui reste à compléter de ce projet, entre autres, concerne le réseau électrique intérieur et l’éclairage, le réseau incendie interne RCI, la dernière couche de la piste et les finitions.

En solution aux inconvénients, le gouverneur d’Antioquia a assuré que “Avancez un plan d’action pour les faire avancer” même si la responsabilité incomberait directement aux administrateurs locaux de chaque municipalité.

“En ce moment, nous évaluons ce que cela coûterait les mettre en service en 2021 “,