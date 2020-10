(Photo: spécial)

Litiges pour des positions dans le parti Mouvement national de régénération (Morena), ils suivent tout ce qu’ils donnent.

Après des mois d’une bataille sanglante entre plusieurs candidats pour diriger le parti qui a conduit à l’élection de Mario Delgado par un scrutin, les désaccords persistent.

Mais avec le Élections 2021 juste au coin de la rue, un autre front de bataille s’ouvre dans le parti fondé par Andrés Manuel López Obrador. Et c’est ça maintenant, au moins cinq des soi-disant «superdélégués» aspirent à briguer le même nombre de gouvernorats, pour lequel ils ont déjà officialisé leur départ des délégations fédérales qui leur sont assignées par le président.

Il s’agit de Pablo Amílcar Sandoval, Lorena Cuéllar, Gabino Morales, Manuel Peraza et Juan Carlos Loera, qui ont quitté leurs fonctions pour chercher à se porter candidats aux gouverneurs de leurs États.

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros – frère du secrétaire à la fonction publique, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros – Il a démissionné de la délégation fédérale du bien-être social à Guerrero, un État qu’il aspire à gouverner. Sa démission a eu lieu le 1er octobre, au milieu d’allégations de prosélytisme alors qu’il était encore délégué.

Juan Carlos Loera, délégué fédéral à Chihuahua, a présenté un rapport de travail le vendredi 30 octobre et a annoncé plus tard qu’il quitterait son poste pour chercher à être candidat au gouvernement de l’État. Selon les versions journalistiques, sa position dans la délégation fédérale de Chihuahua pourrait être assumée par Bertha Alcalde Luján.

Mercredi 28 octobre, Manuel Peraza Segovia, délégué fédéral à Nayarit, a confirmé qu’il avait remis sa démission pour chercher à se présenter au poste de gouverneur de cette entité.

Le même jour, Lorena Cuéllar Cisneros a démissionné de la délégation fédérale du bien-être social à Tlaxcala, pour poursuivre ses aspirations à la présidence de l’État. A sa place, Carlos Luna Vázquez a été nommé, qui a été le coordinateur opérationnel du programme de pension pour le bien-être des personnes âgées.

Pour sa part, Gabino Morales Mendoza a annoncé qu’à partir du 31 octobre, il quitterait son poste de super-délégué à San Luis Potosí, pour solliciter la candidature de Morena au gouvernement de l’État.

En février 2019, les députés fédéraux de Morena ont exigé le renvoi de Morales Mendoza, après avoir été inculpé au pénal pour harcèlement et harcèlement sexuel. Bien que Morena ait suspendu ses droits politiques pendant six mois après avoir prouvé qu’elle avait commis des violences politiques basées sur le genre contre Martha Lisset García, membre du parti, elle sollicite maintenant la candidature au gouvernement de San Luis Potosí.

Le 26 octobre, le président Andrés Manuel López Obrador, a rappelé l’engagement de son gouvernement à éliminer complètement la fraude électorale. “Quiconque commet une fraude électorale va en prison sans droit à une caution”Il a déclaré, “c’est à cela que sert le bureau du procureur électoral (spécialisé pour l’attention aux crimes)”.

Le commentaire était lié aux accusations adressées aux superdélégués fédéraux, de profiter de leurs fonctions de service en tant que plate-forme de campagne.. Il y a trois semaines, les députés du Parti d’action nationale ont averti qu’ils «surveilleraient» les fonctionnaires du ministère du Bien-être social afin d’empêcher l’utilisation de leurs activités sociales comme des événements électoraux.

Les superdélégués mentionnés sont Alejandro Ruiz Uribe de Baja California, Víctor Castro Cosío de Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva de Colima et Lorena Cuéllar de Tlaxcala. De plus, c’est le précédent de Pablo Almícar Sandoval à Guerrero, qui a démissionné de son poste depuis le 2 octobre, mais a été signalé par les 32 panneaux d’affichage qu’une publication locale affichait avec son image et ses phrases de campagne.

Depuis que la majorité moréniste au Congrès a approuvé la figure législative des délégués des programmes de bien-être, les bancs de l’opposition ont mis en garde contre le risque électoral que ces personnages poseraient. «L’idée de superdélégués donne plutôt l’impression d’être une usine de candidats», a déclaré le sénateur Miguel Ángel Osorio Chong lors du débat de 2018.

Le président a demandé aux citoyens de dénoncer ces actes qui profitent des ressources publiques et des programmes sociaux pour obtenir des avantages personnels. “Ils ne peuvent pas faire campagne et s’ils le font et qu’il existe des preuves, nous devons dénoncer et clarifier que désormais la fraude électorale est un crime grave”, a-t-il déclaré.

Selon le Loi générale sur les délits électoraux, en vigueur depuis 2014, tout fonctionnaire qui contraint ou menace ses subordonnés de soutenir ou d’affecter un acteur électoral, ou «qui attribue des biens ou services en vertu de sa position au soutien ou au préjudice d’un candidat ou d’un parti politique», peut être passible d’une peine de «200 à 400 jours d’amende et de 2 à 9 ans d’emprisonnement.

La loi prévoit également que, si le crime est lié à l’utilisation et à la manipulation de programmes sociaux, la peine est triplée.

