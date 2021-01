Coco Chanel, pseudonyme de Gabrielle Chanel, créatrice de mode française. . / Chanel / Archives

Paris, 9 janvier . .- Le 10 janvier 1971, Gabrielle Chanel a quitté le foyer à l’âge de 87 ans dans une chambre de l’hôtel Ritz à Paris. Sa mort semblait la fin d’une époque, mais 50 ans plus tard, cette pauvre orpheline qui a révolutionné la silhouette féminine est toujours la figure par excellence de la mode française.

Dans un monde de beauté et d’apparence, Chanel a su se construire une identité exubérante à partir d’une enfance misérable, c’est pourquoi sa vie est encore aujourd’hui entourée de mythes et de demi-vérités.

La créatrice qui a façonné une mode confortable et informelle est née dans une ville des bords de Loire, Saumur, en 1883, fille d’un vendeur ambulant et d’une jeune paysanne décédée à l’âge de 31 ans après plusieurs grossesses successives et affectée par le tuberculose.

A la mort de sa mère, son père, Albert Chanel, a laissé ses deux fils travailler dans l’agriculture et ses trois filles, dont Gabrielle, dans un orphelinat sobre pour religieuses du centre du pays.

Au couvent d’Aubazine, elle a également commencé à fantasmer sur sa vie, quand elle a dit à ses compagnons que son père avait mis le cap sur les Amériques pour faire fortune.

Le mythe d’un établissement strict et austère où Chanel a appris à coudre et dans lequel les habitudes en noir et blanc des religieuses ont façonné cette vision de la simplicité sur laquelle elle a basé ses créations n’est pas non plus clair à ce jour. De nombreux biographes soutiennent que la créatrice a inventé cette histoire et qu’elle a en fait grandi avec des tantes.

UNE VIE MARQUÉE PAR LA TRAGÉDIE

À 18 ans, Chanel a commencé à fréquenter des concerts de café dans lesquels elle a chanté pour des hommes riches et des militaires qui représentaient son entrée dans la grande société. Avant eux, elle a chanté une mélodie populaire, “Qu’a vu Coco dans l’Trocadero?”, Pour laquelle elle s’est fait connaître sous le surnom de “Coco”.

Sans aucun doute, sa vie n’aurait pas été la même si elle n’avait pas rencontré l’homme d’affaires Arthur Capel, son amant pendant près de dix ans jusqu’à sa mort dans un accident de voiture en 1919. La vie amoureuse de Coco après ce coup est devenue une succession de tragédies.

Mais Capel, ou comme ses amis le connaissaient, Boy, a facilité l’aventure entrepreneuriale du créateur. Avec leur aide, il commence à concevoir des chapeaux, qu’il achète et décore à son goût et qui deviennent rapidement les accessoires incontournables de toute course hippique ou événement de la haute société française.

Grâce à lui, il ouvre sa première boutique rue Cambon à Paris, puis d’autres dans des lieux de tourisme de luxe: Deauville et Biarritz.

«Chanel est un personnage fabuleux, une fille qui sort de la pauvreté, sans parents ni éducation, mais qui parvient à faire fortune grâce à sa maigreur, son élégance et sa formidable intelligence, une caractéristique dont on ne parle plus beaucoup maintenant», explique le L’écrivain français Marie-Dominique Lelièvre, auteur de plusieurs livres sur la couturière.

Après avoir perdu Capel, dans les années 1920, il reste à la tête de l’avant-garde, proche de l’aristocratie française, amoureux et ami d’artistes, comme Pablo Picasso ou Igor Stravinsky, le duc de Westminster ou le grand-duc Dimitri Pavlovitch.

FEMME D’AFFAIRES RÉUSSIE

Dans ces années, Chanel était un designer établi. Avec plus de 300 collaborateurs à sa charge, elle était une figure incontournable de la scène parisienne, où elle était admirée pour la nouvelle silhouette qu’elle proposait à son image et ressemblance: sa finesse, ses cheveux courts – elle fut l’une des premières à les porter -, la L’ajout de sa garde-robe masculine et l’introduction du sportswear ont confirmé son succès.

Pour entrer dans ses créations, les femmes devaient perdre du poids. Être mince, comme Coco, est également devenu une mode.

Son passage enviable dans l’histoire du XXe siècle a été tronqué par son antisémitisme, typique des élites françaises de l’époque, qui l’a amenée à rester proche des nazis pendant l’occupation de Paris. Un passage sombre qui a été exploité par ses concurrentes mais pour lequel elle n’a jamais été jugée, qui lui a permis de rouvrir sa maison de couture en 1954, à 71 ans, s’appuyant sur le succès commercial et économique de son parfum mythique, n ° 5.

“Chanel est plus une américaine qu’une héroïne française. Les Américains adorent sa success story, la pauvre fille qui sort de nulle part et se construit, avec de grandes tragédies amoureuses et cette prodigieuse capacité à recommencer une nouvelle vie à 70 ans. Pour les femmes, à qui on dit qu’après 50 ans il n’y a plus rien à faire, c’est un formidable exemple », affirme Lelièvre.

Le costume deux pièces droit en “tweed”, composé d’une longue veste fluide et d’une jupe qui dissimulait les genoux, est en fait le résultat de cette dernière étape de sa carrière, une réponse à la silhouette rigide que Christian Dior s’est imposée au fil des années. après la guerre.

Aujourd’hui, la «maison» qui porte son nom continue d’exploiter tous les recoins de son histoire personnelle, souvent mystérieuse, et son patronyme est une marque de renommée internationale grâce au succès de ses parfums et cosmétiques.

Bien que controversés, sa vie et son travail sont un exemple d’amélioration et de succès pour de nombreuses femmes, et bien que seule une poignée de personnes puisse se permettre de porter leurs costumes, il est nécessaire de célébrer que la libération de la garde-robe féminine est sans aucun doute le plus grand succès de Gabrielle Chanel.

Maria D. Valderrama