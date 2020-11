Dans l’image, le groupe colombien Puerto Candelaria. . / Marcial Guillén / Archives

Bogotá, 12 Nov . .- Avec la participation de 52 groupes et musiciens, dont le collectif mexicain Nortec et les Colombiens Puerto Candelaria, la onzième édition de Circulart a débuté ce jeudi, le marché de la musique ibéro-américaine qui cette année sera virtuel en raison de la pandémie où de nouveaux artistes et talents seront promus.

“Nous manquerons le café, la bière ensemble, la musique live dans la virtualité et nous sommes sûrs que nous pourrons revenir à la réunion en face-à-face, mais nous sommes également très reconnaissants à tous les agents de l’industrie de la musique, les personnes et les institutions qui ont rejoint et ont rendu possible cette édition virtuelle de Circulart 2020 », a déclaré le directeur de Circulart, Octavio Arbeláez.

Pour le manager, bien que la présence ait rendu l’événement “plus agréable”, pour cette édition inédite ils ont réalisé plus de 2000 rendez-vous d’affaires, la création d’un salon 2D à haute technologie et plus de 175 exposants, des espaces de conversation dans un agenda des émissions musicales académiques et live qui seront diffusées sur des écrans du monde entier.

Quelque 52 groupes et musiciens d’Amérique latine se produiront en direct pendant l’événement, qui est gratuit, chacun pendant 20 minutes, avec des sons qui couvriront un large éventail de rythmes et de tendances musicales, de la musique traditionnelle à la musique électronique.

Parmi les musiciens et les groupes seront pour Colombia Solo Valencia, Tribu Baharú, Puerto Candelaria, School MC et Los Rolling Ruanas; pour l’Espagne Mar Vilaseca, Germán López et Clara Peya; pour le Mexique Los Master Plus; par Chile De Kiruza; pour le Venezuela La Gallera Social, et pour le Canada, Nomadic Massive, entre autres.

Les artistes présenteront leurs plus récentes sorties et productions lors de l’événement, auquel participeront également 146 artistes et groupes musicaux qui participeront à des tournées d’affaires avec 25 agences d’Espagne, de France, du Chili, de République dominicaine, du Canada, du Mexique, d’Argentine et de Colombie.

Certains des sujets qui feront partie de l’agenda académique seront les réflexions sur les femmes dans l’industrie de la musique, les options de durabilité dans un monde post-pandémique avec de nouvelles habitudes de consommation, la contribution de la technologie aux spectacles en direct et la monétisation des musique dans la virtualité.

En outre, les participants peuvent être au Séminaire musical ibéro-américain (ADIMI), auquel ont été invités des experts et des personnalités nationales et internationales telles que le président de la Fédération espagnole de la musique, Joaquín Martínez ‘Kin’.

“C’est la troisième fois que nous participons à ce grand marché culturel où nous apprenons beaucoup et établissons des liens avec des gens formidables. À Circulart, j’ai pu rencontrer des personnes très importantes de l’industrie de la musique, qui contribuent beaucoup à des projets et génèrent de très bonnes affaires”, a-t-il déclaré. le musicien Antioqueño Arbey Valencia.