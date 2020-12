Elle a été députée locale, sénatrice de 2018 à 2020 et depuis le 28 octobre dernier, elle a occupé le secrétariat général de Morena (Photo: Cuartoscuro)

Ce lundi, il a été annoncé que Citlalli Hernandez, Secrétaire général du Mouvement national de régénération (Morena), testé positif au COVID-19.

Le fonctionnaire a publié la nouvelle via ses réseaux sociaux et a écrit quelques mots pour les citoyens et les membres du parti. De plus, il a invité les citoyens à «ne pas baisser la garde» et à continuer de respecter les mesures sanitaires.

«La veille, j’ai commencé avec quelques inconforts; aujourd’hui, j’ai passé le test et ils m’informent que j’ai été testé positif pour Covid-19. Ma saturation en oxygène est bonne et même si j’ai perdu un peu mon odorat, je suis optimiste. J’assisterai aux responsabilités de la maison. Prenez bien soin de vous et si vous le pouvez, ne sortez pas. », Hernández a écrit sur son compte Twitter.

Dans le contexte, le leader national de Morena, Mario Delgado, a également souffert du COVID-19, ceci pendant les jours décisifs pour déterminer qui était le nouveau président du parti qui a porté Andrés Manuel López Obrador au pouvoir en 2018.

Delgado a montré sa solidarité avec Hernández (Photo: Courtesy Morena)

Après avoir fait connaître le résultat de Citlalli Hernández dans le test COVID-19, Delgado lui-même a lancé un message de soutien. «Toute ma solidarité à notre secrétaire général Citlalli Hernández, qui a été testé positif au COVID-19. Je souhaite qu’il récupère rapidement”, a écrit sur Twitter.

De la même forme, Hernandez a participé à divers événements publics dans toute la République mexicaine, ceci pour présenter 11 des 15 candidats à la présidence du prochain processus électoral en 2021.

Née à Mexico, Citlalli Hernández a mené sa carrière d’homme politique et d’activiste, en plus d’être membre du Mouvement national de régénération (Morena). Elle a été députée locale, sénatrice de 2018 à 2020 et depuis le 28 octobre dernier elle occupe le secrétariat général de Morena.

Elle est diplômée en sciences de la communication de la Faculté des sciences politiques et sociales (FCPyS) de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Elle a commencé son travail politique dans la délégation d’Iztacalco, où elle a été membre du comité de base, membre de la jeunesse et secrétaire à la culture du comité exécutif de la délégation de Morena au bureau du maire d’Iztacalco, situé dans la capitale mexicaine.

APERÇU ACTUEL DE LA PANDÉMIE

Selon le ministère de la Santé, le Mexique a ajouté 1 383 434 cas confirmés de COVID-19: 6 217 de plus que la veille. Alors que le nombre de morts atteint 122 426, soit 400 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé (Ssa) a indiqué qu’à ce jour, il y avait 1740187 cas négatifs cumulés et un total de 3522759 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays, le 28 février.

Le personnel médical reçoit le vaccin Pfizer contre le covid-19, à Mexico (Mexique). (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

États en les rouges sont Mexico, État du Mexique, Morelos, Guanajuato et Baja California. Dans Jaune est-ce ainsi Sinaloa, Tamaulipas et Veracruz, avec trois communes de Guerrero: Zihuatanejo, Chilpancingo et Acapulco; en vert uniquement Chiapas et Campeche; le reste est en orange.

Il faut noter que la capitale du pays continue de mener les entités qui accumulent le plus grand nombre de décès, car à elle seule, elle accumule 17,1% de tous les décès dans tout le pays.

