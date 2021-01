L’origine du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) remonte à un groupe de tueurs à gages qui ont servi Ignacio Coronel Villarreal (Photo: File)

En seulement 10 ans, l’un des cartels les plus sanglants a construit son empire. L’origine du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) remonte à un groupe de tueurs à gages qui ont servi Ignacio Coronel Villarreal, également connu sous le nom de Nacho Coronel, un capo mexicain.

La mort du trafiquant de drogue en juillet 2010 transformé l’organisation criminelle autoproclamée Les Matazetas sont des alliés des trafiquants de drogue du MichoacanAinsi est né l’un des groupes les plus importants et les plus violents de tout le Mexique.

Il est actuellement considéré par la Drug Enforcement Administration (DEA) comme l’un des trois gangs les plus dangereux au monde.

Les données du bureau du procureur général de l’époque (maintenant le bureau du procureur général), consultées par La Jornada, révèlent que Nacho Coronel, qui faisait partie du cartel de Sinaloa, voulait se séparer de ses partenaires Ismael Mai Zambada García et Joaquín El Chapo Guzman.

Cette alliance a été renforcée avec le mariage de Nemesio Oseguera Cervantes, mieux connu sous le nom d’El Mencho, et Rosalinda González Valencia (Photo: File)

Donc, a créé un groupe de tueurs à gages sous son commandement. Cependant, il n’a pas atteint son objectif et, lors d’une opération menée par l’armée mexicaine, il a été assassiné le 29 juillet 2010 à Zapopan, Jalisco.

Selon différents responsables de la sécurité nationale, une alliance a également été formée qui a conduit à une structure criminelle qui fonctionne comme une entreprise: pendant que ses beaux-frères s’occupent de blanchiment d’argent, finances et relations avec les organisations criminelles opérant en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et aux États-Unis, El Mencho dirige la partie opérationnelle et, par conséquent, le plus violent.

Selon les informations du cabinet de sécurité mexicain, le cartel Jalisco Nueva Generación est actuellement présent dans au moins 28 États.

Entre les années 2010 et 2014, le CJNG a commencé à se battre pour des territoires (États tels que Guerrero, Oaxaca et Veracruz) qui étaient au pouvoir cellules criminelles du cartel de Los Zetas. Plus tard, il a étendu ses opérations et a gagné son extension en Zacatecas, Basse Californie, Nayarit, Colima et Chihuahua.

Selon les informations du cabinet de sécurité mexicain, actuellement le cartel Jalisco Nueva Generación est présent dans au moins 28 états. Parmi eux se trouve la capitale du pays: il était associé au cartel Tepito anti-Union.

Dans les entités de Morelos et Guerrero allié à des groupes régionaux comme Los Ardillos, une organisation criminelle née à l’origine Cartel de Beltrán Leyva et dispute avec Los Rojos. De plus, il entretient des relations avec Guerriers unis dans les deux états.

Trois États du Mexique qui ont été témoins de la violence de CJNG, principalement au cours des deux dernières années, sont Guanajuato, Michoacán et Jalisco (Photo: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro.com)

Pour étendre son pouvoir et son influence, l’une des stratégies adoptées par le CJNG est de faire pression sur les gangs criminels locaux et, sans avoir de cellules opérationnelles, accepter avec eux que leurs initiales soient utilisées.

Ainsi, le Cartel aide petites organisations pour exterminer et combattre des groupes rivaux. Les cartels locaux doivent payer un Pourcentage des profits qu’ils font pour chacun des crimes qu’ils commettent: ceci garantit de ne pas être attaqué par les tueurs de Le Mencho.

Trois États du Mexique qui ont été témoins de la violence du CJNG, principalement au cours des deux dernières années, sont Guanajuato, Michoacán et Jalisco. Ce sont des points où les agressions armées se poursuivent avec un solde de centaines de personnes tuées.

Dans l’état de Jalisco, la bataille est contre le Cartel de Santa Rosa de Lima pour le contrôle des apports clandestins d’hydrocarbures: où le huachicoleo, le vol illégal de carburant Pipelines Pemex (Petroleos du Mexique).

Le gouvernement mexicain, depuis août 2018, offre jusqu’à 30 millions de pesos rien que pour les informations qui conduisent à la capture de “El Mencho” (Photo: Fichier)

Des affrontements au Michoacán, ils sont contre des groupes locaux tels que Los H-3 et La Nueva Familia Michoacana. Ils se disputent les zones de production de stupéfiants synthétiques.

Pas étonnant Le Mencho est devenu l’un des hommes les plus recherchés et les principales cibles des autorités mexicaines et américains.

Le gouvernement du Mexique, depuis août 2018, offre jusqu’à 30 millions de pesos juste pour les informations qui conduisent à sa capture. Pour sa part, la DEA offre, à partir de mars 2020, une récompense allant jusqu’à 20 millions de dollars.

Le Département du Trésor des États-Unis a inscrit plus de 150 personnes physiques et morales sur la liste d’opérateurs financiers potentiels opérant avec le Cartel depuis octobre 2016.

Jusqu’à présent, dans le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador, la cellule de renseignement financier (CRF) a bloqué les comptes de 1683 particuliers et entreprises pour un montant d’un milliard de pesos.

Il y a quelques jours, la Drug Control Administration a fait référence pour la première fois à la fortune que Nemesio Oseguera a accumulée avec ses activités criminelles qui, calculent-elles atteint plus de 1 milliard USD.

Ce chiffre le place comme l’un des criminels avec le plus d’argent au monde.Cependant, selon les enquêtes, actuellement Oseguera Cervantes ne mène pas une vie de luxe, ni ne mène une grande dépense pour garder un profil bas et peut continuer à être un fugitif de la justice.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Avant que les autorités américaines et mexicaines ne fixent leurs yeux sur sa puissance criminelle, El Mencho vivait également dans le luxe.

En 2016, des éléments du bureau du procureur général du Mexique de l’époque ont effectué des opérations dans la municipalité de Zapopan, Jalisco, où ils ont saisi plus de 28 millions de pesos du cartel Jalisco Nueva Generación: entre espèces en dollars, euros et monnaie nationale; en plus d’un ranch, des armes, des bijoux et des véhicules exclusifs de l’armée.

Il est présumé que les ressources ont été gérées par Los Cuinis, une cellule criminelle identifiée comme le bras financier du cartel Jalisco Nueva Generación.

Des cabanes de luxe situées dans un lagon du Pacifique mexicain, plus de 100 restaurants japonais, de l’immobilier, des journaux, des centres commerciaux, des lingots d’or, une marque de tequila qu’elle a tenté d’exporter vers l’Europe, un ranch où se trouvaient des animaux exotiques comme un tigre du Bengale et d’autres espèces menacées, sont quelques-uns des actifs et propriétés qui ont été saisis ces dernières années à la tête du CJNG.

