Il y a des jours, Médina de Claribel a révélé qu’il n’avait pas de bonnes relations avec son ancien partenaire et père de ses deux filles, Pablo Alarcón: «Lorsque la relation a pris fin, je me suis demandé si je pouvais rester ici et ne pas manquer ma famille à Porto Rico. Mais la même chose m’arriverait là-bas, car j’aime ce pays dès mon arrivée. J’adore les deux pays. Mais avec Pablo on s’entend plus ou moins, on se respecte mais ce n’est pas que l’on soit heureux de se voir », a-t-il déclaré.

«Nous avons des manières très différentes de voir la vie. Peut-être qu’un jour je les emmènerais peut-être à l’école et soudain, à la porte, il m’est venu à l’esprit que nous pourrions aller à la campagne pour monter à cheval. Et nous allions. Et Pablo a appelé un peu en colère. Je ne suis pas irresponsable, mais il est plus conservateur », a expliqué l’actrice en dialogue avec Ángel de Brito lors de sa visite à Los Angeles le matin.

Mais ce mardi, interviewé dans le cycle Hay que ver (El Nueve), Claribel est revenu sur le sujet lorsque José María Listorti et Denise Dumas ont voulu en savoir plus. «Nous n’avons pas de bonnes relations avec Pablo et c’est dommage. Beaucoup de choses n’ont pas été résolues au fil des ans et nous avons différentes manières de voir la vie », confie l’artiste qui participe au Cantando 2020.

«Cela me dérange qu’au fil des ans, cela n’ait pas résolu la relation de deux personnes qui ont eu deux filles. Je pense que cela a à voir avec nos propres faiblesses et bassesses, notre fragilité et notre immaturité ou notre manque de compassion pour l’autre. Le temps a passé et il n’a pas été résolu “Medina a expliqué. «Je prends soin de ce que j’ai mal fait, j’ai tout essayé jusqu’à ce que je baisse les bras. J’ai déjà sorti quelque chose que je dois laisser à l’univers. Et si nous ne pouvions pas être à une table en train de bavarder jusqu’à présent, nous devons lâcher prise “, ajoutée.

Interrogé sur la cause de ce “manque de communication” entre l’ancien couple, Claribel a répondu: «Je n’ai pas besoin que vous vous excusiez pour quoi que ce soit. J’ai l’impression que l’énergie ne circule pas. Je n’attends rien de lui et il n’attend rien de moi. Peut-être qu’une meilleure communication entre nous faisait défaut. “

Concernant sa participation au concours La Flia, petit à petit, Claribel Medina et sa fille, Agostina Alarcón, confortent leur place dans le concours de chant. Lors de leur dernière participation où ils ont interprété Yo no lloro más, la chanson popularisée par Mimi Maura, ils ont reçu d’innombrables éloges du jury et ont réussi à gagner le super match contre Floppy Tesouro et Pablo Tonturiello. De cette façon, continuez à un rythme ferme après votre incorporation tardive au programme dirigé par Ángel de Brito et Laurita Fernández sur l’écran d’El Trece.

