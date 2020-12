Chumel Torres a de nouveau été au centre de la controverse après avoir salué le film “New Order” (Photo: Instagram @ chumeltorres)

L’influenceur Chumel Torres a une nouvelle fois été au tour de la polémique après avoir rapporté que le film “New Order” est l’un de ceux qui l’ont le plus impressionné, ce qui lui a valu les critiques de divers utilisateurs de Twitter, Eh bien, le film n’a pas été bien accueilli par le public mexicain.

Chumel Torres a affirmé que le film réalisé par Michel Franco est celui qui l’a le plus marqué depuis qu’il a vu Amores Perros, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Le thème “Nouvel Ordre” est basé sur un affrontement de classe qui provoque une série d’émeutes provoquées en raison du mécontentement d’une partie de la population, qui doit faire face à des conditions de ressources rares, qui décident de s’attaquer à la population de la classe supérieure.

Cela conduit à des actes de violence au sein de la population, c’est pourquoi commence une période de déstabilisation que les autorités ne peuvent pas contrôler et c’est pourquoi, dans un état d’alerte maximale et dans une atmosphère d’incertitude, l’armée mexicaine décide de prendre les rênes. importent et contrôlent la situation, mais cela s’accompagne d’une série de Des actes abusifs des nouvelles autorités envers la population mais spécifiquement dirigés vers la classe supérieure, passant inaperçus par les attaques que la classe ouvrière a subies aux mains des militaires.

Bien que le film ait remporté le Lion d’argent, l’acceptation par le public mexicain a été au moins controversée, car beaucoup ont accusé le réalisateur Michel Franco d’avoir mis une version qui met les membres de la classe supérieure et mettant ceux qui ont moins de ressources dans un rôle d’agresseurs, c’est la prémisse principale avec laquelle l’acteur cherche à représenter une éventuelle menace de violence.

L’influenceur chihuahuan a déclaré dans un tweet l’expression suivante:

Nuevo Orden est le film mexicain qui m’a le plus impressionné depuis Amores Perros. Point

Le tweet, ajouté au fait que Chumel Torres lui-même a été accusé à plusieurs reprises de promouvoir le racisme et le classisme, était une bombe qui a explosé sur les réseaux sociaux et a maintenant non seulement attiré l’attention des utilisateurs mais même des chroniqueurs., comme ce fut le cas avec Alonso Díaz de la Vega, chroniqueur spécialisé en cinéma pour le journal El Universal, qui n’a ni plus ni moins adressé la réponse suivante au youtubeur:

Cela ressemble à vos tweets, en fait: mal orthographié, stupide, classe, ignorant, raciste. Tu allais évidemment l’aimer

Le réalisateur Michel Franco, directeur de “New Order” (Photo: . / Ettore Ferrari / Archive)

Le youtubeur a décidé de ne pas répondre aux commentaires du chroniqueur, qui a également été l’un des critiques les plus durs du film, affirmant que le contenu vise uniquement à rendre visibles les classes qui ont toujours été privilégiées et ne parlent presque jamais d’abus. que la classe à faible revenu doit souffrir, qui sont celles qui souffrent le plus grand nombre d’injustices et d’assujettissements de la part des autorités et de l’armée et de la même classe supérieure que Franco met en victime.

Précisément aujourd’hui, Chumel Torres a eu une autre confrontation controversée, cette fois avec la députée de Nayarit, Geraldine Ponce, qui a accusé l’influenceur de envoyer des messages sexistes pour faire référence à la rencontre que Ponce a eue avec Andrés Manuel López Obrador et Beatriz Gutiérrez Müller, qui a publié une vidéo utilisant le contenu du youtubeur, après quoi il a affirmé avoir déposé un recours auprès de Twitter pour les droits du matériel.

PLUS SUR CE SUJET:

«Il y aura ceux qui voudront vous disqualifier pour être une femme»: Geraldine Ponce et son message avec dévouement à Chumel Torres qui a fait réagir l’avocat de Juan Gabriel

“Cela fait passer Chumel comme un génie”: la critique cinglante de Jairo Calixto Albarrán à l’égard de Ricardo Anaya

“Que tu utilises le masque, vieil homme”: Chumel Torres s’est de nouveau lancé contre López Obrador après un message inquiétant de l’OMS