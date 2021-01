Une nouvelle quarantaine générale sera en vigueur à Bogotá le week-end du samedi 23 et du dimanche 24 janvier 2021. Photo: Hôtel de ville de Bogotá.

Ce lundi 18 janvier, après la rencontre avec la commission épidémiologique et le ministère de la Santé, la maire Claudia López a fait de nouvelles annonces sur les mesures qui régiront à partir de demain, mardi 19 janvier dans la ville.

Il a été déterminé que ce week-end, la ville retourne en quarantaine générale, c’est-à-dire A partir de ce vendredi 22 janvier à 20h00 et jusqu’au lundi 25 janvier à 4h00, seuls les établissements essentiels peuvent être ouverts et ceux qui appartiennent aux groupes constitués dans les exceptions peuvent être mobilisés.

En savoir plus sur les mesures ici: Bogotá aura une quarantaine stricte ce week-end et le couvre-feu nocturne revient

L’annonce est intervenue au milieu de la controverse entourant l’occupation de l’USI, comme lLe maire de Bogotá assure que la congestion dans les unités de soins intensifs ne représente pas un effondrement de l’hôpital dans la ville, mais la communauté médicale maintient le contraire.

Face au problème, le maire a reçu une question controversée:

«Un fonctionnaire du Secrétariat de la santé de Bogotá, ainsi que Fabián Rosas, représentant de l’Association colombienne des spécialistes et des situations d’urgence, ils assurent que les données fournies dans les cliniques et hôpitaux de Bogotá, par les médecins et les responsables des urgences, ne correspondent pas à celles qui sont officiellement reflétées. A cela s’ajoute une communication interne adressée aux travailleurs du sous-réseau Nord, où ils sont informés que la violation des accords de confidentialité serait une cause déterminante de résiliation du contrat, à quoi répondre dans ces deux cas?

López a immédiatement nié qu’il y avait des incohérences dans les données fournies par les médecins et le personnel hospitalier de la ville.

“Je vous demande d’être sérieux avec les données, Bogotá est la seule ville de Colombie à disposer d’un système de données public et ouvert. Je vous invite à voir s’il y a une autre ville qui rapporte le nombre de lits par hôpital », a déclaré le maire.

Occupation de l’unité de soins intensifs par COVID-19 à Bogotá DC selon les données de santé.

Dans le même temps, il a dit que le rapport n’est pas fait par le ministère de la Santé et a posé une contre-question: «Ce que vous dites, c’est que les médecins sont des menteurs? Que les directeurs d’hôpitaux sont des menteurs? ce sont les médecins de garde qui signalent à la direction de l’hôpital combien de lits sont occupés et combien de patients sont entrés».

De même, la maire a demandé le respect et a assuré que ces plaintes n’étaient pas fondées, puisqu’elle a insisté pour que le rapport soit fait directement par le personnel en charge de chaque hôpital et clinique de la ville.

“Je leur demande d’avoir un peu de respect, ce sont des héros de la santé, mais le lendemain ce sont des menteurs, car un homme qui ne montre pas son visage, anonyme, qui n’a aucune preuve pour étayer sa” plainte “, mais oui, il a un appareil photo, il sort pour dire n’importe quoi. Quelle est la nourriture? », A déclaré la maire, en même temps qu’elle a dit que l’occupation est critique parce qu’elle n’a jamais nié ce fait:

“Être à 95% d’occupation est très élevéQuand dans le premier pic nous avons atteint 97%, 97% ont été signalés et si un jour, Dieu nous en préserve, nous avons atteint 100, 100 ont été signalés. Alors je vous demande de ne pas dire aux médecins héros un jour et menteurs le lendemain, car Le rapport ne provient pas du cabinet du maire, le rapport est de chaque médecin chef et de chaque médecin chef à la direction de l’hôpital et de celle-ci au CRUE, Alors, ayons un peu de sérieux et de rigueur avec l’information, que nous sommes dans une situation sanitaire délicate et que nous ne faisons pas de politique bon marché avec la vie des gens », a conclu López.

