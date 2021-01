Claudia Villafañe a parlé pour la première fois après la mort de Diego Maradona (Vidéo: #Masterchefalacarta)

Claudia Villafañe divorcé de Diego Maradona en 2003, alléguant un abandon de domicile par le joueur datant de 98. À cette époque, les relations extraconjugales du joueur étaient un secret de polichinelle, mais il continuait à soutenir que son seul amour était la mère de Dalma et Gianinna, qui est resté son agent plus longtemps.

Cependant, en 2013, tout a changé. Une couverture du Paparazzi Magazine a confirmé à la star que son ex était en couple avec le producteur depuis plusieurs années Jorge Taiana, une relation qui avait toujours été niée. Et il était furieux. Ainsi, à partir de ce moment, il a déclaré la guerre à Claudia et a décidé de la poursuivre en justice pour une série de causes allant de la revendication de t-shirts et de fanions à l’achat d’appartements à Miami.

Claudia reçoit les condoléances de Cristina Fernández à la suite de Diego

La vérité est que, bien qu’il soit venu le poursuivre en affirmant que cette cataracte de procès constituait une autre variante de la violence de genre, Villafañe n’a jamais voulu dire du mal du père des «filles». Et si sa relation avec Diego n’a jamais été rétablie, elle a joué un rôle de premier plan dans ses adieux à la Casa Rosada à l’aube du 26 novembre, le lendemain de sa mort. Pour cette raison, beaucoup doutaient qu’après la mort de la star, Claudia poursuive sa participation à Mastercef Celebrity.

«Les deux premiers jours, cela m’a coûté… J’ai parlé avec la production et ils m’ont donné la liberté de faire ce que je voulais. Ils m’ont dit que ma place serait toujours, qu’ils n’allaient pas me remplacer, rien. Et si je voulais arrêter, il n’y avait pas de problèmeà. Et je pensais que la meilleure chose était de continuer et de prendre cela comme un travail “, a expliqué la femme d’affaires ce lundi en dialogue avec Fleur Vigna pour le segment #Masterchefalacarta.

Et puis il a ajouté: “Cela ne me ferait aucun bien d’être à la maison en train de regarder la télévision. Cela me ferait du bien d’être ici avec les gens que j’aime et d’apprécier le programme. C’est alors que le chauffeur a souligné qu’elle avait toujours été une mère dévouée et qu’il était bon qu’elle ait son propre espace. Cependant, Claudia était chargée de souligner que c’étaient ses filles qui l’avaient exhortée à continuer dans le concours.

Villafañe avec Maradona et ses filles, Dalma et Gianinna (Shutterstock)

«J’ai dit aux filles que si elles avaient besoin que je quitte le programme pour les accompagner 24 heures sur 24, je le ferais. Et ils ont tous les deux dit non. Que ce n’était pas juste, car il reste si peu de choses pour que cela se termine qu’il n’était pas juste de le quitter maintenant»A expliqué Villafañe, qui fait aujourd’hui partie des six demi-finalistes du programme.

Claudia avait avoué que, grâce à la réalité gastronomique de Telefé, de nombreuses personnes avaient commencé à la connaître et l’ont approchée via les réseaux sociaux pour s’excuser de l’avoir préjugée. Cependant, en définissant son présent, il a assuré: «Aujourd’hui, je ne sais pas … Il y a peut-être un mois, il l’aurait dit: «Bonheur». Aujourd’hui n’est pas tellement, à cause de ce qui s’est passé. Je pense que ce serait: «L’unité fait la force» ».

Il faut se rappeler que, après son retour au concours, la femme d’affaires avait remporté une étoile dont elle avait besoin pour continuer dans la course. Et puis, levant les yeux vers le ciel, elle s’est exclamée: «Je ne voulais rien dire parce que tous les jours ils disent de belles choses et d’autres qui ne le sont pas, mais je n’ai pas parlé et je n’ai pas rendu hommage … Mais ça va au … père de mes filles. . Ce sont des moments très émouvants pour moi et pour toute la famille ».

