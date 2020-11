Claudia Pavlovich, gouverneure de Sonora, a été testée positive au COVID-19 (Photo: Cuartoscuro)

Claudia Pavlovich Arellano, gouverneur de Sonora, a rapporté que le test pour diagnostiquer la maladie à coronavirus auquel il a été soumis a donné un résultat positif.

Par le biais de son compte Twitter, le fonctionnaire a déclaré qu’elle l’état de santé est stable Et présente symptômes bénins; cependant, conformément aux recommandations médicales, il continuera à travailler à distance de son domicile.

J’ai reçu le résultat de mon test COVID-19 et il est positif. Heureusement, ma santé est stable avec des symptômes bénins. Comme établi dans le protocole sanitaire, je suis à l’abri à la maison et à partir de là, je continue à travailler. Avec l’opportunité, je rapporterai mon évolution.

La gouverneure de Sonora a rapporté le résultat positif de son test pour détecter la maladie COVID-19 via ses réseaux sociaux (Photo: Twitter)

Pavlovich Arellano est l’un des 12 gouverneurs infectés par la maladie COVID-19. Le 27 octobre, il a été rapporté que le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, est un autre agent d’état infecté.

«Hier soir, ils m’ont informé que J’ai testé positif pour COVID. Je me sens bien, fort et je suis avec le suivi médical de @SSaludCdMx et @incmnszmx. Jusqu’à présent aucun symptôme. Je continuerai à travailler et à coordonner tout activités à distance, avec le même engagement que toujours. », a déclaré Sheinbaum Pardo.

Les 10 autres fonctionnaires touchés par la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2 sont: Mauricio Vila, gouverneur du Yucatán; Silvano Auréoles, Gouverneur du Michoacán; José Rosas Aispuro, Gouverneur de Durango; Carlos Joaquin Gonzalez, gouverneur de Quintana Roo; Francisco Cabeza de Vaca, gouverneur de Tamaulipas; Hector Astudillo Flores, gouverneur de Guerrero; Francisco Dominguez, Gouverneur de Querétaro; Adam Augusto López, gouverneur de Tabasco; Oui Omar Fayard, gouverneur d’Hidalgo.

Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a rapporté qu’elle avait été testée positive au COVID-19 le 27 octobre (Photo: CDMX)

Selon le ministère de la Santé du gouvernement fédéral (SSa), jusqu’à ce dimanche 1er novembre, 38482 cas cumulés Oui 3 174 décès dus au COVID-19 à Sonora.

Pendant ce temps, les patients qui ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours dans cette entité sont 547.

Au niveau national, la SSa a enregistré 933.155 infections et 92.100 décès dus au coronavirus. De tous les États de la République, le Mexico continue d’enregistrer la plupart des cas accumulés (163418) et représente à lui seul 18% du total.

Concernant les cas actifs de COVID-19, ils ont été dénombrés 28.051. La plupart des patients appartenant à ce groupe se trouvent dans la capitale du pays et dans les États de Nuevo León (2789), Guanajuato (2063), Coahuila (1868), Durango (1790) et Jalisco (1472).

Au niveau national, la SSa a enregistré 933155 infections et 92100 décès par coronavirus jusqu’à ce dimanche 1er novembre (Photo: . / Luis Torres)

Compte tenu des flambées de coronavirus présentées dans certains États, le secrétaire à la Santé de Sonora, Enrique Clausen Iberri, a appelé la population à ne pas se rendre aux panthéons pendant les célébrations du Jour des Morts.

Le fonctionnaire de l’État a précisé que Il est recommandé aux autorités municipales des différentes communes de ne pas autoriser l’accès aux panthéons les jours de cette fête mexicaine, car il y a un risque que la propagation du virus SARS-CoV-2 augmente.

«Nous savons que c’est une fête très importante dans notre culture mexicaine, mais dans cette nouvelle réalité dans laquelle nous vivons, nous devons unir nos forces pour empêcher ce virus de continuer à faire plus de victimes dans notre entité., un point.

En plus de cela, Clausen Iberri a déclaré que l’on s’attend à ce que mi-novembre un rebond des cas de COVID-19 est enregistré dans l’entitéPar conséquent, la coopération entre l’autorité et les citoyens est essentielle pour éviter un tel scénario.

Ce n’est qu’en travaillant en équipe, citoyens et autorités que nous pourrons empêcher cet ennemi cruel et impitoyable de continuer à affecter davantage les Sonorans, nous avons besoin de la collaboration et de la responsabilité de tous.

