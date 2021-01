Claudia Sheinbaum remercie le CFE pour son aide au rétablissement du service dans le métro CDMX (Vidéo / @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a remercié le Commission fédérale de l’électricité (CFE) pour l’aide qu’il apporte à la reconstruction de la sous-station électrique du Système de transport collectif (STC) Mètre qui a pris feu aux premières heures du samedi 9 janvier.

En raison de la nécessité de rétablir le service régulier sur les lignes de métro 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la commission dirigée par Manuel Bartlett Il aide le système de transport à rétablir la production, le transport et la distribution d’énergie électrique.

À travers ses réseaux sociaux, le médecin Sheinbaum Pardo Il a expliqué les progrès réalisés en quelques jours, attendus pour les jours suivants, et a fourni une estimation de la soustraction finale.

Incendie dans la sous-station de métro (Photo: Cuartoscuro)

«Nous sommes en visite pour superviser les travaux de la Commission fédérale de l’électricité et du métro de Mexico afin de rétablir les lignes 1, 2 et 3 dès que possible. En fait, dans un temps extraordinaire, la Commission fédérale de l’électricité, entreprise publique de l’État, travaille main dans la main avec le métro, elle aide de manière généreuse »a-t-il déclaré dans une vidéo.

Sur le site, des directeurs de CFE sont arrivés qui examinent le travail des techniciens et du personnel de construction, qui disposent d’équipements de la plus haute qualité afin de rendre plus efficaces l’exploitation et la mobilité dans la capitale nationale.

“Une sous-station de production est en cours d’installation avec toutes les mesures de sécurité et avec les meilleurs équipements que l’on puisse trouver sur le marché”, abondait.

Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement du CDMX (Photo: CDMX)

Il convient de rappeler que l’incendie qui a consumé la station de métro située dans le centre historique de la ville a alimenté la plupart des lignes de métro, ainsi que la préparation de la coordination du transit des convois en service, de telle sorte que lorsque celui-ci était hors service, lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des 12 dont le STC a cessé de fonctionner.

Après quelques jours, les lignes 4, 5 et 6 sont entrées en service; Cependant, les temps entre chacun des trains ont été prolongés jusqu’à 10 minutes. En ce sens, il convient de rappeler que le temps d’intervalle moyen est de deux à quatre minutes.

En revanche, les lignes 1, 2 et 3, les plus saturées du métro, peuvent être prêtes jusqu’à une période plus longue, de telle sorte que le gouvernement CDMX a mis en place un modèle de mobilité alternatif dans lequel il est renforcé dans l’utilisation de Metrobús, réseau de transport de passagers (RTP), train léger et trolleybus; Cependant, cela ne remplace pas le métro, puisque tout au long de l’histoire des moyens de transport, l’urbanisation et la population de la capitale reposaient, dans une large mesure, sur l’accès aux gares.

Un incendie a été enregistré dans le centre de contrôle du métro situé rue Delicias aux premières heures de ce samedi. Les premiers rapports indiquent le décès d’une personne. Il a également été signalé que le service sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du métro a été suspendu (Photo: Cuartoscuro)

En plus de cela, il convient de rappeler le cas de Maria Guadalupe Torres Cornejo, l’officier de 30 ans attaché à la Police bancaire industrielle (PBI) décédé au cours de l’incident.

Selon la version préliminaire, la femme est morte en essayant de fuir le feu; Cependant, cela n’a pas été confirmé en raison de la détérioration du lieu qui a empêché un avis d’expert.

“Beau Dieu vous a dans sa sainte gloire. Tu quittes une petite fille aujourd’hui quand j’ai appris ton départ, je l’ai trop ressenti parce que nous marchons de la même manière Tu as toujours été un grand guerrier. Vous vous battiez pour faire avancer votre bébé aujourd’hui PBI est en deuil parce qu’une grande compagne et mère nous quitte. Démission rapide à votre famille et à cette petite fille que vous laissez derrière », a écrit l’une de ses collègues qui s’est identifiée comme Abii Ramirez sur Facebook.

