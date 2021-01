Claudia Villafañe est devenue championne de Masterchef Celebrity (Vidéo: “Masterchef Celebrity”, Telefe)

“Le cuisinier qui gagne le premier Masterchef Célébrités d’Argentine est … le Tata! “. Après 23h30 le lundi 18 janvier 2021, Germán Martitegui a annoncé que Claudia Villafañe Elle a été couronnée championne de l’émission de téléréalité gastronomique qui est devenue l’émission la plus regardée à la télévision argentine en 2020.

Le jury a appelé la femme d’affaires par son surnom, celui que son petit-fils lui a donné Benjamin – fils de Gianinna et Kun Agüero – il y a 12 ans et aujourd’hui il répète Rome -22 mois, fruit de la relation entre Dalma et Andrés Caldarelli- et un nom qui a gagné l’affection du peuple grâce à la personne qui le représente.

La femme d’affaires se caractérise par son faible profil médiatique, c’est pourquoi son incorporation au concours en a surpris plus d’un. Au milieu il a dû affronter la mort du père de ses filles, Diego Maradona, et même pensé à quitter le programme. Cependant, ce sont Dalma et Gianinna elles-mêmes qui lui ont demandé de ne pas le faire, de continuer à participer et d’atteindre la finale. Et une fois de plus, leur mère a obéi.

Claudia avec Dalma et Gianinna regardant la finale chez elle

Le dernier programme Masterchef Célébrités a été enregistré le 23 décembre. Et à partir de ce jour-là, la femme d’affaires attendait le 18 janvier pour venir voir le résultat à l’antenne. Il s’est battu pour le prix avec Analía Franchín, qu’il connaît depuis de nombreuses années et avec qui il entretient une relation privilégiée. La finale avait tous les assaisonnements.

Ce jour-là, il n’y a pas eu de fête car il n’y avait pas de gagnant. De telle sorte que Claudia a célébré les Fêtes avec sa famille comme elle l’avait prévu, et hier elle a commencé à se sentir nerveuse et anxieuse: elle voulait savoir qui était la gagnante. Elle était sûre que ses plats avaient constitué le jury, mais son partenaire avait également excellé. Il a reçu Dalma et Gianinna dans le jardin de sa maison, ils ont regardé le programme ensemble, ils se sont étreints et ont pleuré d’émotion. Et ses filles ont célébré l’heureuse nouvelle en la jetant dans la piscine. Les températures élevées la nuit le permettaient.

Claudia Villafañe je parle avec Télé-exposition ce mardi matin, avec quelques heures de sommeil, toujours exultant à la consécration et avec le prix dans la cuisine de sa maison, celui où il y a cinq mois il s’est assis pour analyser la proposition qu’il a reçue de faire partie de l’émission de télé-réalité.

Claudia Villafañe tenant son prix

«Pourquoi pensez-vous que vous avez gagné? Masterchef Célébrités?

“Parce que j’ai lutté dès le premier jour.” Améliorer le gala au gala et toujours écouter les conseils des chefs (le jury est composé de Germán Martitegui, Damián Betular et Donato De Santis). De plus, en finale, j’ai décidé d’oser un lapin et je pense que cela a fait une différence.

“A qui dédiez-vous le triomphe?”

“Tout d’abord, mes petits-enfants.” À mes filles, ma mère et le reste de ma famille qui m’ont accompagné tout au long du concours. Il a également soutenu mes amis et tous les gens de chez moi du début à la fin.

– À quel stade du programme avez-vous senti que vous pouviez gagner?

– Je ne sais pas quand c’était le cas, mais ce que je sais, c’est que j’ai senti qu’à chaque fois que j’avançais dans la compétition, j’avais cette poussée d’adrénaline de vouloir gagner.

– Comment avez-vous vécu les heures précédant la grande finale?

– Le jour de la finale je l’ai vécu intensément car je savais que c’était la dernière fois pour tout: voir mes coéquipiers, les gens sur le sol, apporter mes plats au jury et écouter leurs retours, préparer mon dernier menu en trois étapes pour moi. conduirait, ou non, à être le gagnant. Je voulais profiter de tout cela minute par minute.

“Quelle a été la première chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous avez appris que vous étiez le gagnant?”

– Quand j’ai entendu Germán dire “Le gagnant est La Tata”, des milliers d’images du concours me traversèrent la tête. J’avais mes filles sur moi et depuis je ne me souviens plus de rien d’autre.

Dalma et Gianinna ont regardé la finale de Masterchef Celebrity avec Claudia Villafañe (Instagram)

– Pensez-vous que les gens ont rencontré une autre Claudia de votre participation au programme?

“J’ai l’impression que les gens ont rencontré la vraie Claudia parce que j’ai pu me montrer telle que je suis.”

– Quel équilibre faites-vous de 2020?

– 2020 a été une année difficile pour le monde. Cela nous a fait voir, réfléchir à ce qui est important et cela nous a tous servi d’apprentissage.

– Que ressentez-vous d’avoir été l’un des favoris et que les personnes qui ne vous connaissaient pas avant votre entrée Masterchef Célébrités vous enverrait-il son amour et son admiration?

“Ils me rendent très heureux avec chaque mot, pour avoir pris une minute de votre temps pour m’écrire.” Et je m’excuse si je n’ai pas pu répondre à tous les messages qui me parviennent.

– Vous êtes-vous vu comme un gagnant du premier programme?

– Non! Après la bruschetta de la première émission, je me suis demandé ce qu’il faisait là-bas!

«As-tu encore cuisiné un plat que tu as fait dans la cuisine? Masterchef Célébrités?

-Si quelques-uns. Mon gendre m’a fait une liste par ordre de priorité. Pour le Nouvel An j’ai fait l’entrée et le dessert que j’avais cuisiné en finale (qui n’avait pas encore été vu à l’antenne). Et chez ma fille Gianinna, j’ai cuisiné le saumon que Dolli Irigoyen m’a appris (le chef remplaçait Martitegui quand il a été testé positif au coronavirus) avec la purée de fenouil.

La Tata, célébrant le triomphe

–Comment va ta vie maintenant? Outre la bourse que vous avez obtenue à l’école de cuisine, qu’allez-vous faire de l’argent?

“Ma vie continue de la même manière, avec un trophée dans ma cuisine.” Je suis impatient d’utiliser ma bourse et, comme je l’ai dit à d’autres occasions, j’aiderai avec l’argent des fondations avec lesquelles j’ai toujours collaboré.

“Tu pars avec des amis du programme?”

– J’ai déjà entretenu des liens avec nombre de mes compagnons, que je continuerai à entretenir. J’ai plusieurs invitations chez moi. J’ai commencé pour Las Bichis (Sofia Pachano et Leticia Siciliani), et j’aimerais que Boy Olmi me prépare un de ses plats.

“Travaillerais-tu à nouveau sur une émission de télévision?”

“Je ne peux pas m’imaginer dans une place dans les médias.” À moins que ce ne soit la cuisine (rires).

