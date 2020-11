Claudia Villafañe a repris les enregistrements Masterchef

Claudia Villafañe est l’une des révélations de Masterchef Celebrity. La mère de Dalma et Gianinna a été surprise non seulement par ses talents culinaires, mais aussi par sa camaraderie et ses bonnes vibrations avec le reste de ses camarades de classe. Mais, sa continuité dans le cycle Telefe a été remise en question lorsque la mort de Diego Maradona, son ex-mari, a été connue le 25 novembre.

La participante et ses filles étaient en charge des adieux au directeur technique de Gimnasia y Esgrima de La Plata. La veillée a eu lieu à la Casa Rosada, avec la présence de milliers de fans. En raison des troubles et des incidents survenus tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du siège du pouvoir exécutif, la famille a décidé d’annuler les funérailles et a emmené la dépouille des Dix au cimetière privé du Jardin de Bella Vista, où ils reposent en paix.

Ce lundi 30, Villafañe est revenu sur les enregistrements du programme à succès qui mène Santiago del Moro, puisque votre participation à ce programme vous fait du bien. Je viens juste d’arriver au studio a rencontré la production dans un espace commun et pouvait être vu très excité par l’affection et s’est exclamée de son bonheur de retourner à son travail.

Au total, il a été absent pour deux programmes, au-delà desquels il a eu la possibilité de prendre quelques jours de plus. Il convient de noter que la production de Masterchef a enregistré les deux prochaines semaines de l’émission de téléréalité, de sorte que l’absence de Claudia de l’émission ne frappera que mi-décembre. «Nous la comptons sur tout ce dont elle a besoin. Nous lui avons donné l’espace dont il a besoin et nous serons prêts pour son retour », avaient-ils dit de la gare à Télé-exposition concernant son absence.

Claudia Villafañe a captivé Germán Martitegui sur Masterchef Celebrity avec ses gnocchi

Pour Villafañe, il n’a pas été facile d’accepter l’offre de rejoindre Masterchef Celebrity, car toute sa vie il a gardé un profil bas. «C’était difficile de prendre la décision. Cela ne m’a pas remonté le moral, vraiment. J’avais peur de ne pas avoir mes heures à me consacrer à mes petits-enfants et à mes filles. La première semaine, je voulais y aller parce que c’était tout nouveau pour moi. Les caméras, étant avec des gens de la télévision, mais heureusement un groupe divin a été mis sur pied et maintenant je veux continuer à avancer », a-t-elle déclaré dans une interview avec Flor de Equipo.

De plus, elle a souligné que ses filles l’ont toujours soutenue dans sa décision de faire partie de l’émission de télé-réalité: «Elles sont heureuses que j’aie accepté parce qu’elles me voient heureuse. Les seuls que j’ai demandés étaient eux. Quand ils m’ont appelé pour la première fois, j’ai dit non, puis ils ont insisté et bien, j’ai accepté. Je savais que c’était une émission de cuisine et qu’ils n’allaient pas parler d’autres choses, cela m’a convaincu ».

Claudia Villafañe au sillage de Maradona accueille Cristina Kirchner et Alberto Fernández

Il convient de rappeler que lors de l’émission du mercredi 25, Del Moro a adressé des paroles sincères à Villafañe et a présenté ses condoléances au nom de toute l’équipe. «Il m’est très difficile de me tenir ici aujourd’hui. Je représente beaucoup de collègues qui travaillent tous les jours, qui mettent sur pied ce programme, qui font ce programme que la famille argentine aime tant. Aujourd’hui est un jour très spécial. C’est un jour de deuil national. Diego est mort. Et, comme tout le monde le sait, ici dans ce programme, pratiquement tous les soirs, elle brille: Claudia Villafañe»A commencé le pilote.

Ensuite, Santiago a fait sienne la voix de l’ensemble du programme. «Nous voulions évidemment être avec elle, avec sa famille. Et démarrez ce programme comme ça. Simplement, lui donnant mes condoléances et disant que nous sommes aussi, comme vous, consternés par la nouvelle de la mort du Dix»Dit del Moro.

Claudia est l’une des favorites du public, de ses camarades de classe et du jury composé de Germán Martitegui, Damián Betular et Donato de Santis. Son histoire de vie génère de l’empathie et de l’admiration et sa camaraderie est mise en valeur même dans les moments les plus chauds de la compétition. Masterchef Celebrity a permis de rencontrer une autre Claudia Villafañe, qui cherchera à continuer sur cette voie, même avec toute sa douleur dans le dos.

JE CONTINUE DE LIRE:

Masterchef Celebrity: Dalma Maradona a aidé Claudia Villafañe avec son assiette et a fait une révélation inattendue

L’histoire derrière “La mano de Dios”: la chanson que tout le monde pense être de Rodrigo Bueno, mais a été composée par son beau-frère

Santiago Lara s’est rendu au cimetière de Bella Vista pour visiter Diego Maradona, mais ils ne l’ont pas laissé entrer