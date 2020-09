Le retour du gardien chilien Claudio Bravo dans le championnat espagnol quatre ans après son départ de Barcelone pour Manchester City en Angleterre l’a montré en un seul match, celui que le Betis a battu Alavés (0-1), qui n’est pas la même chose qu’un gardien de but joue bien avec ses pieds par derrière qui le frappe pour le casser des coups arrêtés.

Le premier devoir d’un gardien de but, comme son nom l’indique, est de garder le but, d’où les différentes dénominations de gardien de but, de gardien de but ou de gardien, pour le canon Cerberus qui protégeait les portes de la pègre d’Hadès jusqu’à ce qu’Hercule intervienne dans le dernier des ses douze emplois exténuants.