Ranieri a félicité James Rodríguez et a rappelé son passage à Monaco.

James Rodriguez arrivé a Everton pour profiter de la continuité, comme cela s’est produit jusqu’à présent cette saison, et a commencé à éblouir par son talent, prenant les éloges de Carlo Ancelotti, de ses coéquipiers, des fans, de la presse spécialisée et de vieilles connaissances. Dans ce dernier groupe est l’entraîneur Claudio Ranieri, qui a eu l’occasion de l’entraîner à Monaco et a salué la performance du joueur colombien avec les «toffees».

«James s’est lancé avec beaucoup d’enthousiasme dans cette nouvelle aventure du football anglais et s’exprime sur le terrain. Il est intelligent, un joueur de haut niveau qui montre qu’il peut rapidement trouver des solutions pour s’adapter à un contexte différent de celui auquel il est habitué », a déclaré le barreur expérimenté en dialogue avec les médias officiels de l’équipe de Liverpool.

L’Italien a exalté les vertus du jeu du milieu de terrain Cucuteño; Il a indiqué que deux des plus importants sont son incroyable technique et qu’il parvient à créer des problèmes pour l’adversaire avec son talent et ses mouvements. «Quand il joue entre les lignes, il ajoute un élément qui le rend imprévisible, il bouge et peut jouer la passe que le défenseur attend le moins.. Il a un bon tir, fait irruption dans la zone et ses lancers francs sont une autre de ses armes dangereuses », a-t-il déclaré.

L’actuel entraîneur du Sampdoria Il a déclaré que le lien qui unit Rodríguez à Ancelotti est si fort qu’ils pourront réaliser des choses importantes, comme ils l’ont fait dans le passé, dans le football espagnol et allemand. «Il a un lien étroit avec Carlo, qui a fait ressortir le meilleur de lui au Real Madrid et au Bayern Munich. Il est difficile de se lancer dans les pronostics, mais ce duo a réalisé des choses merveilleuses et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne le fera pas avec Everton », a-t-il déclaré.

Ranieri a rappelé le passage du dix du «tricolore» par Monaco, où il a eu l’occasion de le diriger, lors de la saison 2013-2014, et a avoué que le joueur du «café» l’avait surpris par sa qualité. «Le James que j’ai rencontré était jeune, mais nous avons vu qu’il avait tous les attributs d’un footballeur exceptionnel. Nos yeux ne nous ont pas trompés, car il a joué presque tous les matchs et nous avons terminé en deuxième position avec une équipe nouvellement promue et avec lui comme l’une des meilleures », a-t-il déclaré.

Après avoir traversé le ligue française, le gaucher a ravi le monde avec ses caresses au ballon et ses buts, dans le Brésil Coupe du monde 2014, où il a marqué six buts et a été la figure de l’équipe colombienne qui a atteint les quarts de finale du tournoi. De là, il a fait le saut vers le puissant club «merengue», a connu une première saison exceptionnelle et, plus tard, les hauts et les bas et le manque de continuité dans l’équipe sont apparus; Il a eu la même chance au Bayern, entre 2017 et 2019, et lors de son deuxième passage à Madrid.

Dans la saison en cours, James Rodríguez a 14 apparitions avec Everton, dans sa première année en Angleterre, et a été une figure, en particulier dans la ligue locale, où l’équipe a une récolte de 32 points, huit de moins que le leader Manchester United, mais avec deux correspondances en attente.

