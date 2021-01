“A quoi sert la culture?”

«On ne dirait jamais à quoi sert un économiste, à quoi sert un homme d’affaires, à quoi sert un politicien», a-t-il commencé par dire. Maria Eugenia Estenssoro, journaliste, ancien sénateur, membre de ConARgentina et modérateur de cette conférence intitulée “Pourquoi la culture?” C’est la question qui a traversé toute la conversation – organisée par Infobae et ConARgentina dans le cadre du cycle «Summer Talks» – qui a été retransmis en direct en streaming ce jeudi à 19h00. Le premier à parler fut Inès Sanguinetti, danseuse et sociologue, co-fondatrice de Create Vale la Pena, une ONG qui a réussi l’intégration sociale de milliers d’enfants et de jeunes en situation d’exclusion grâce à des programmes culturels et éducatifs. “L’inégalité est un problème de culture”, a assuré et souligné l’importance de sa «transversalité».

«J’étais destinée à être sociologue dans les centres de recherche, ce n’était pas mal, mais mon rêve secret était de danser», dit-elle. Puis Danza Abierta est arrivée, elle est devenue plus professionnelle, a fait de l’art un projet social, a commencé à travailler politiquement, a commencé à travailler comme chorégraphe et est entrée dans les quartiers populaires. «Dans la crise, l’art était la réponse. Et les jeunes sont devenus des artistes, mais aussi des managers qui géraient leurs centres culturels. Là, des espaces de gestion culturelle ont été construits, trouvant de puissants projets de vie ». Ainsi, il s’est consacré à développer une «didactique pour les enseignants» et «des outils qui permettent des espaces de participation» qui génèrent «l’empowerment». “Il y a quelque chose dans la didactique artistique qui concerne la formation au travail dans le vide, dans l’incertitude”, a-t-il ajouté.

Sur le panneau était également Jorge Melguizo, communicateur social, ancien secrétaire à la culture citoyenne et au développement social de la ville de Medellín, responsable des politiques d ‘«acupuncture sociale et culturelle» qui ont rendu possible sa reconversion. Il a commencé par raconter la violence historique en Colombie. «Ici, nous avons tous besoin d’un excellent travail en santé mentale», a-t-il déclaré, ajoutant que «dans cette recherche de solutions, nous avons transformé Medellín en un grand laboratoire social, urbain et culturel. Nous essayons de nombreuses stratégies. Un laboratoire est une usine de pannes. Mais à chaque échec, vous apprenez. Et nous apprenions de nos projets et de projets ailleurs ».

«Nous n’avons pas de quartiers violents mais violents. Medellín est une ville victime », a-t-il déclaré et assuré que« la réponse n’est pas dans la militarisation »mais plutôt que l’objectif est« de construire une dynamique d’intervention: l’adhésion de la société, des gouvernements, des entreprises, des organisations à les quartiers violés. Et avec deux caractéristiques fondamentales: l’éducation et la culture ». Il a également raconté le cas du quartier Moravia de Medellín, “un miroir de la Villa 31. De la façon dont le quartier s’est installé sur une décharge, de la violence qu’il a subie, pour faire de la Moravie” le symbole de la transformation. «Pourquoi la culture? Construire la démocratie. Pourquoi la culture? Servir d’antidote à l’indifférence “, conclut-il.

Jorge Melguizo, Inés Sanguinetti et Daniel Cerezo

Daniel Cerezo, musicien, conférencier international, psychologue social né dans un quartier populaire, co-fondateur de la société Believe-Do, qui propose un nouveau paradigme de management: le leadership de l’être. «La première chose que j’ai trouvée, avant l’art, c’est une personne qui voulait m’aider ». Il se réfère à son professeur qui, enfant, lui a appris à jouer du piano. “Dans les quartiers, la solidarité se fait également sentir. Cela génère des rêves. Et c’est ce que j’ai sucé. Une fois que le système politique a utilisé cela à des fins sociales, c’est autre chose. Ce qui manque, ce sont des opportunités»Il a dit et ajouté:« La pire pauvreté est la pauvreté humaine, c’est de penser que l’on est qui vous êtes à cause de l’endroit où vous vivez, à cause de la voiture que vous avez. La pire pauvreté est d’être une personne culturellement pauvre. La culture a à voir avec les valeurs, avec la dignité ».

«L’une des choses qui souffre le plus dans ces quartiers est le manque de dignité. Vous le perdez à cause de la façon dont ils vous regardent. Et il perd son identité parce qu’il ne veut pas dire où il habite. Quand je suis allé chercher du travail, je n’ai pas dit où j’habitais, alors ils m’ont emmené. Et on perd son appartenance. Ce sont les trois pires choses que vous puissiez perdre: la dignité, l’identité et l’appartenance. Et quand j’ai commencé à enseigner et qu’ils m’ont dit «bonjour, professeur», j’étais rempli de fierté », a-t-il déclaré avant de mentionner l’importance de« penser aux politiques publiques »et de« ne pas cesser de regarder le capitalisme ». “Il est essentiel de pouvoir opérer une transformation culturelle dans les secteurs sociaux, dans les secteurs politiques et dans les secteurs commerciaux”, a-t-il conclu.

À la fin, après chaque présentation, ils ont parlé et ont jeté plus d’idées de ce qui avait été discuté. Par exemple, Jorge Melguizo Il a proposé «de construire une société où le soi ne prédomine pas, mais les nous. Un projet culturel doit nous conduire à une construction collective ». En outre, il a assuré qu’avec la pandémie, “il ne suffit pas de se demander à quoi sert la culture mais aussi à qui”. Pour sa part, Daniel Cerezo Il a précisé que “la vulnérabilité n’a rien à voir avec les classes sociales, tout le monde est vulnérable”, et a assuré que “les garçons veulent pouvoir apprendre d’autres choses, ils ne veulent plus être plombiers, ils veulent être des programmeurs. Aujourd’hui, la technologie a montré que beaucoup de choses peuvent être faites. Il y a un changement de génération ».

«L’école n’est plus l’entité de diffusion du savoir, mais elle ne le sait pas. Les jeunes comprennent que dans ces établissements fossilisés, il y a des agents sociaux qui souhaitent les aider. C’est toujours là et c’est la chose importante », a-t-il dit. Inès Sanguinetti. Le responsable de la conclusion était Maria Eugenia Estenssoro, le modérateur: «Je pense que nous avons répondu à la question initiale. La culture, ce sont les valeurs et les rêves des gens et nous devons y travailler». Ci-dessous, la vidéo complète de la conversation.

CONTINUER À LIRE

Guide Art et Culture: semaine du 8 au 15 janvier

Gabo Awards: ce sont les 40 nominés pour l’édition 2020