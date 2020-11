15 minutes. Les élections américaines ont servi à affaiblir la position des démocrates à la Chambre des représentants, où ils réduisent leur avantage, et ont laissé ouverte jusqu’en janvier la question de savoir qui dominera le Sénat, actuellement aux mains des républicains, alors que le décompte se poursuit. les bulletins de vote.

En l’absence d’examen, les résultats provisoires offrent ces quatre indices sur l’avenir du Congrès:

Incognita jusqu’en janvier

L’équilibre des pouvoirs au Sénat ne sera décidé que le 5 janvier, date à laquelle le second tour aura lieu pour les deux sièges correspondant à l’État de Géorgie, aucun des candidats n’ayant atteint 50% des voix, selon les projections des grands médias.

La Géorgie, traditionnellement conservatrice, a joué un rôle inattendu dans ces élections car elle décidera probablement quel parti dominera le Sénat et, en outre, elle a donné un coup de pouce au candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, qui mène le décompte dans cet État en attendant les résultats définitifs. .

Actuellement, le scrutin montre une égalité technique avec 48 des 100 sièges du Sénat pour les démocrates et 48 autres pour les républicains, bien que ces derniers devraient remporter une victoire en Caroline du Nord et une autre en Alaska, leur permettant d’obtenir avec 50 sièges.

Tout dépend donc de ces deux élections de janvier en Géorgie, qui est encore un État conservateur et où les républicains espèrent gagner.

Cependant, si les démocrates remportaient les deux sièges de Géorgie, ils seraient à égalité à 50 avec les républicains.

Et si Biden remportait les élections, Kamala Harris deviendrait vice-présidente et aurait le pouvoir de voter avec les démocrates pour rompre le lien avec les républicains, alors que le vice-président du pays présiderait la Chambre haute.

Démocrates affaiblis à la Chambre basse

Les sondages ont prédit que les démocrates élargiraient leur majorité à la Chambre des représentants, et ont même osé arracher le Sénat aux républicains.

Les résultats sont pires que prévu et, en fait, les projections des médias traditionnels montrent que les républicains ont réussi à arracher huit sièges aux progressistes, tandis que les démocrates n’en ont retiré que trois à leurs adversaires.

Pour le moment, le décompte donne 213 sièges aux démocrates et 194 aux républicains, tandis que 28 sont encore à gagner. La Chambre des représentants est composée de 435 législateurs et il en faut 218 pour être le parti avec la majorité et le plus de pouvoir, une position que les progressistes semblent conserver.

Conservateurs contre progressistes

Les démocrates les plus modérés blâment le secteur le plus à gauche du parti pour la perte de sièges parce qu’ils prétendent que les conservateurs ont réussi à les qualifier de «socialistes», même si cette affirmation est fausse.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a tenté de calmer les esprits; Et, dans des déclarations à la presse, il a attribué aujourd’hui la perte de sièges à la popularité du président américain Donald Trump, qui a recueilli cinq millions de voix de plus qu’en 2016, malgré le fait que le démocrate Joe Biden le devance. pour accéder à la présidence.

“Nous n’avons pas gagné toutes les batailles à la Chambre des représentants, mais nous avons gagné la guerre”, a déclaré Pelosi, se référant à Biden comme “président élu”.

Les résultats ont également amené certains membres du Parti démocrate à remettre en question la direction de Pelosi, qui préside la Chambre des représentants depuis 2019, lorsque les démocrates ont regagné la majorité, et l’ont déjà fait entre 2007 et 2011.

Qanon et les vies noires comptent

En outre, la Chambre des représentants aura la présence de la républicaine Marjorie Taylor Greene, la première membre du Congrès à adhérer ouvertement au mouvement QAnon, qui promeut les théories du complot et a été qualifié par le FBI de menace potentielle de terrorisme intérieur.

Face à cela, le démocrate Cori Bush est devenu le premier activiste du mouvement «Black Lives Matter» («Les vies noires comptent») à rejoindre le Congrès fédéral, après une année marquée par des manifestations menées par ce groupe contre le racisme et la brutalité policière.