Vendredi, les gouvernements argentin et mexicain ont ratifié l’accord Escazú devant l’ONU, qui permet l’entrée en vigueur du premier accord environnemental majeur dans la région d’Amérique latine le 22 avril.

Après ces deux dernières ratifications, 12 pays l’ont déjà fait, ce qui permet à l’accord d’entrer en vigueur en 90 jours – 12 ratifications étaient nécessaires -, coïncidant également avec la Journée internationale de la Terre.

Le Mexique a célébré cette décision lors d’une cérémonie à laquelle a participé la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Alicia Bárcena.

Bárcena a indiqué qu ‘”à l’heure actuelle où la situation mondiale et régionale est extrêmement complexe et incertaine, l’accord d’Escazú est plus nécessaire que jamais”

La sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme du ministère mexicain des Affaires étrangères, Martha Delgado, a qualifié cet instrument de “réalisation historique et sans précédent pour promouvoir les droits de l’homme et le développement durable en Amérique latine”.

Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans une déclaration, que la ratification «constitue une démonstration de l’engagement ferme de l’Argentine en faveur des droits de l’homme et du développement durable».

L’Accord Escazú est un traité régional sur l’environnement signé par 24 pays, considéré comme le premier pacte environnemental majeur en Amérique latine et promu par la CEPALC, qui comprend des dispositions telles que le droit à un environnement sain et des garanties pour la protection des défenseurs de l’environnement.

L’accord régional officiellement dénommé << Accord régional sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes >> a été adopté en mars 2018 dans la ville costaricaine d’Escazú et entrera en vigueur. près de trois ans plus tard.