Hier Assemblée des producteurs auto-convoqués de l’A12 et de la Route 34. Ils adhèrent à la mesure de force appelée par un secteur de la Table de Liaison

Le domaine est toujours mobilisé en rejet de la fermeture des exportations de maïs et s’apprête à entamer l’arrêt de la commercialisation des céréales pour 72 heures à compter de ce lundi, mesure de force qui sera ratifiée demain par un secteur de la Table de Liaison, En attendant une déclaration du ministère de l’Agriculture après jeudi dernier, après une réunion avec des représentants du Conseil agro-industriel argentin, les autorités ont annoncé qu’elles évaluaient une éventuelle réouverture des ventes à l’étranger de la céréale.

Lors de cette réunion, ainsi que de celle tenue par le ministre Luis Basterra avec des représentants du mouvement coopératif, Il a été transmis du secteur privé l’assurance qu’il y a suffisamment de maïs pour approvisionner le marché intérieur et que la récolte de cette saison sera atteinte sans problèmes, dont la plantation est très compliquée en raison du manque de pluie.. Dans la soi-disant «zone centrale», il y a environ 400 000 hectares de maïs dans des conditions passables à mauvaises, indique le dernier rapport de la Bourse de Rosario.

L’absence de signal clair et fort de la part du portefeuille de Basterra après les réunions avec le Conseil et la confirmation que la fermeture des exportations de maïs est en cours d’examen ont provoqué une incertitude chez les membres de la chaîne agro-industrielle, qui ne comprennent toujours pas les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre la mesure d’intervenir sur le marché du maïs et le retard dans la résolution du problème. Beaucoup pensent déjà que la mesure a plus un fond politique, de recherche de confrontation avec le terrain, qu’elle n’est liée à la situation du marché du maïs.

La revendication des producteurs agricoles

De l’assemblage à l’assemblage

Pendant ce temps, de plus en plus de producteurs et d’assemblées multisectorielles se tiennent dans différentes parties du pays, d’où un soutien pour la mesure de la force d’un secteur de la table de liaison et aussi une prétention à l’étendre en cas, le gouvernement ne donne pas de réponse positive aux réclamations.

Hier à la réunion des producteurs à la jonction de l’A12 et de la route 34, L’appui à l’arrêt de la commercialisation des céréales a été ratifié, avec la présence de producteurs en bordure des routes, sans les couper. En revanche, il a été décidé de poursuivre la mesure de force au-delà des fonctionnaires décidant d’annuler la fermeture des exportations de maïs et l’élimination de la TVA sur les denrées alimentaires a été exigée. En outre, le Comité de liaison a été reconnu comme un interlocuteur valable avec le gouvernement national.

“Le gouvernement national est solidaire de la poche de quelqu’un d’autre, il est temps pour lui de le faire avec le sien, de s’ajuster”, ont déclaré hier les producteurs réunis à l’Assemblée dans un communiqué, à laquelle ont assisté des représentants de la Société rurale argentine, de la Confédération des associations rurales de la province de Santa Fe, de la Société rurale de Rosario et de la Chambre de commerce de Funes.

Les assemblées se poursuivront cet après-midi à Armstrong, Santa Fe, à l’intersection des routes 9 et 178, et demain à 17 heures, il y aura une «Assemblée des citoyens» à Crespo, Entre Ríos. Il convient également de mentionner les producteurs du nord de Santa Fe, à Reconquista et Avellaneda, qui ont installé une soi-disant «tente républicaine», d’où ils vont rejoindre aujourd’hui une assemblée multisectorielle à Las Breñas, province du Chaco.

Dans le nord-est de Santa Fe, ils ont installé une “tente républicaine” qui, demain, maintiendra le contact avec une assemblée à Las Breñas, Chaco

En revanche, selon des sources des entités de producteurs informées d’Infobae, il existe déjà une communication aux sociétés rurales de ratification de la mesure de force. Par exemple, le président de la Confédération des associations rurales de Buenos Aires et de La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco, a envoyé une note aux présidents des communautés rurales alertantLa cessation de la commercialisation des céréales commence à 00h00 le lundi 11 jusqu’à 24h00 le mercredi 13, puisque jusqu’à présent, la restriction à l’exportation de maïs est toujours en vigueur.

On s’attend à ce que demain une communication présentant des caractéristiques similaires émerge de la table de liaison, ce qui a été analysé aujourd’hui dans un dialogue tenu par les présidents des entités qui représentent les producteurs au niveau national.

Coninagro a Basterra: “ne nous laisse pas tomber”

Bien que les membres de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) aient décidé de ne pas se joindre à l’arrêt de la commercialisation des céréales demandé par les trois autres entités qui composent la table de liaison, ils ont rejeté la fermeture des exportations de maïs et ont demandé que la mesure révisée et qu’une table de travail soit formée pour concevoir des politiques qui suscitent la confiance dans le secteur agricole et agro-industriel.

Le président de l’entité, Carlos Iannizzotto, a exigé une audience avec le président Alberto Fernandez et son équipe économique, et en l’absence de réponses à la demande, ont décidé d’envoyer une lettre à Basterra dans les dernières heures. Dans le même, selon ce que cela signifie appris, le leader a déclaré: «Nous avons misé sur le dialogue et un accord ouvert pour ne pas recourir à une grève dont nous comprenons qu’il n’y a pas de consensus dans ce contexte national et international pour nos coopératives. Le secteur coopératif espère ne pas être déçu par ce ministère et ses autorités ».

Carlos Iannizzotto, président de Coninagro (Photo: Gustavo Ortiz)

À son tour, dans le texte, Iannizzotto confirme que son entité “est contre l’intervention sur le marché du maïs”, puisqu’il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement et que des mesures telles que celles adoptées par le gouvernement “n’encouragent pas le travail et la croissance du producteur. Nos bases attendent une réponse ou des mesures pouvant accompagner le cycle productif de leurs économies. Nous avons relevé un défi devant nos producteurs ».

Dans la lettre, Iannizotto exprime sa préoccupation “pour le retard dans la réponse à ces décisions stratégiques qu’ils nous ont promis pour ces jours. Nous espérons ne pas être déçus car nous avons encouragé le dialogue et le consensus avec des propositions et des mesures qui ne nuisent ni au consommateur ni au producteur, encore moins à l’offre ».

“Nous ne voyons pas les raisons du manque de réponse”, indique la lettre. “Si nous parions sur le dialogue, cela signifie que nous attendons une réponse du ministère.”

