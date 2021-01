Les assemblées de producteurs agricoles sont de retour. Maintenant, en rejet de la fermeture des exportations de maïs

L’année 2021 a commencé comme elle s’est produite dans les premiers instants de l’année dernière, avec le terrain mobilisé et en Assemblée. Les troubles dans le secteur agricole sont très importants après la décision du gouvernement d’Alberto Fernández de fermer les exportations de maïs, Une mesure qui rappelle l’époque du kirchnérisme où, du fait des interventions officielles, les producteurs et tous les acteurs de la chaîne agro-industrielle ainsi que le pays perdaient des marchés au niveau international.

Poussé par la crainte que le gouvernement élargisse les pratiques d’intervention des marchés, le malaise et l’inquiétude s’exprimeront dans les prochaines heures avec des actions syndicales et institutionnelles. Il n’est pas exclu que dès lundi la filière maïs demande une audience avec le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la Nation, Luis Basterra, qui était le responsable qui a annoncé la fermeture des exportations de céréales, bien qu’il ait déclaré publiquement auparavant que le gouvernement ne mettrait pas en œuvre des mesures qui, dans le passé, ont non seulement généré des conflits, mais aussi un très grand dommage à l’un des acteurs centraux de la économie nationale.

Appel à l’Assemblée de Bell Ville

“Ces types de mesures érodent fortement la confiance et conduisent à une baisse immédiate de la production et de l’investissement, une situation qui conduira inévitablement à des prix plus élevés pour les consommateurs et à moins de travail. La fermeture des marchés a un effet contraire aux mesures souhaitées, des mesures similaires dans le passé ont entraîné une chute brutale de la superficie plantée avec la culture, endommageant non seulement la production, mais toute la chaîne de valeur », a déclaré l’Association du maïs et du sorgho (Maizar).

En outre, la direction de la table de liaison se réunirait lundi, comme elle le fait depuis longtemps, de définir les étapes à suivre, au-delà du fait qu’elle attendra le résultat des premières assemblées de producteurs, organisées par les auto-convoquées dans différentes parties du pays.

“Nous pensions que, après que le président Fernández lui-même nous ait assuré que ce type de mesures ne reviendrait pas, il n’y avait plus de place pour des actions incontestées. De toute évidence, ils ont à nouveau fraudé les campagnes et tout l’intérieur productif avec une décision qui génère également un nouveau transfert de ressources de la production primaire vers d’autres maillons de la chaîne », ont déclaré les présidents des entités rurales dans un communiqué au dernières heures.

Assemblées

La première assemblée des producteurs aura lieu le mercredi 6, jour des Trois Rois, à la Société rurale de Bell Ville, Córdoba. Une réunion à laquelle le vice-président des Confédérations rurales argentines (CRA), Gabriel de Raedemaeker, a confirmé sa présence.

Le lendemain, les producteurs se retrouveront dans la ville de Buenos Aires de Pergamino, à l’intersection des routes 32 et 188. De plus, les assemblées du 8 janvier à l’intersection de l’AO 12 et de la route 34 et à l’intersection sont déjà confirmées. des routes N ° 9 et 178 à Armstrong, province de Santa Fe.

Convocation de l’Assemblée du Parchemin

Toutes les réunions de producteurs se dérouleront dans le strict respect des protocoles de prévention du coronavirus, avec distanciation sociale et masques. C’est pourquoi il a également été décidé d’éviter l’organisation de tracts qui impliquent une forte concentration du public.

Comme ce médium a appris, L’intention des producteurs auto-convoqués est d’envoyer un message national pour organiser une grande protestation contre la décision du gouvernement, qui pourrait mettre un terme à la commercialisation des céréales et des fermes au milieu de ce mois. Il faudra voir la position de la Table de Liaison face à cette proposition qui pourrait sortir des Assemblées.

À tout cela, il faut ajouter qu’il existe déjà plusieurs entités qui se sont déclarées en état d’alerte et de mobilisation: la Table de liaison de Cordoue, la Société rurale de Jesús María et la Confédération des associations rurales de Buenos Aires et de La Pampa (CARBAP) .

L’indice élevé de méfiance qui existe parmi les producteurs à l’égard des progrès du gouvernement Alberto Fernández et de la politique qu’il met en œuvre envers le secteur, s’est reflété dans la dernière enquête réalisée par AmplificAgro, Où, dans Sur une échelle de 1 à 10, 88% des personnes consultées ont évalué le climat politique de la première année du gouvernement d’Alberto Fernández avec moins de 5 points.

“Une préoccupation qui aurait bien pu être prémonitoire de la décision du gouvernement de suspendre les exportations de maïs. Une mesure qui ne fait rien de plus que justifier la vision négative que le champ a du climat politique comme variable d’incidence dans sa réalité productive », expliquent les spécialistes d’AmplificAgro.

