Coca-Cola Co. a déclaré jeudi avoir décidé de licencier 2 200 travailleurs, soit 17% de ses effectifs dans le monde, dans le cadre d’une restructuration majeure visant à réduire ses unités commerciales et ses marques.

La société basée à Atlanta a déclaré qu’environ la moitié des licenciements se produiraient aux États-Unis, où elle emploie environ 10 400 personnes. Coca-Cola employait 86200 personnes dans le monde à la fin de 2019.

La pandémie de coronavirus a affecté les activités de Coca-Cola en raison d’une baisse des ventes dans des endroits tels que les stades et les cinémas en raison de l’arrêt des activités et des confinements. Ses revenus ont chuté de 9% à 8,7 milliards de dollars entre juillet et septembre.

En raison de la baisse de l’activité économique, l’entreprise a été contrainte d’accélérer une restructuration déjà en cours.

«Nous avons remis en question les méthodes traditionnelles de gestion des affaires et la pandémie nous a aidés à réaliser que nous pourrions être plus audacieux dans nos efforts», a déclaré James Quincey, président et chef de la direction de Coca-Cola, lors d’une vidéoconférence sur les résultats en octobre.

Coka-Cola réduit ses marques de moitié à 200. Il a mis plusieurs marques sur les tablettes cette année pour des ventes médiocres comme Tab, Zico Coconut Water, Diet Coke Fiesty Cherry et Odwalla Juices.

La société a déclaré qu’elle utilisera ses économies pour investir dans des marques en plein essor comme Minute Maid et Simply, et financera le lancement de nouveaux produits tels que Topo Chico Hard Seltzer, Coca-Cola Energy et Aha pétillante.

L’entreprise réduit également ses segments d’activité de 17 à 9.

Il a déclaré que les programmes de réduction des effectifs coûteraient entre 350 millions de dollars et 550 millions de dollars.

L’entreprise a commencé en août à indemniser les travailleurs qui demandaient leur licenciement volontaire. Coca-Cola s’est abstenue de révéler le nombre d’employés ayant accepté la proposition.

Les licenciements n’affecteront pas les embouteilleurs de Coca-Cola, qui sont pour la plupart indépendants. Si les embouteilleurs sont inclus, l’entreprise emploie plus de 700 000 personnes dans le monde.