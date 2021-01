Une légende de la musique comme Stevie Wonder (image) a demandé que le 25e amendement de la Constitution soit invoqué pour supprimer Trump.. / JASON SZENES / Archive

Los Angeles (USA), 6 janvier . .- Avec un mélange de colère et d’indignation, les stars de la culture, du divertissement et du sport aux Etats-Unis ont condamné aujourd’hui l’assaut du Capitole à Washington par des supporters radicaux de Donald Trump et accusé le président américain d’avoir encouragé ces actions d’extrême droite.

“La seule chose qui pourrait empêcher cela, c’est que Donald Trump admet sa défaite aux élections”, a résumé Stephen King sur Twitter.

Une légende de la musique comme Stevie Wonder a demandé que le 25e amendement à la Constitution soit invoqué pour démettre Trump de ses fonctions.

“Je suis navré et stupéfait que ce président narcissique et dangereux met des vies en danger et encourage la sédition violente contre notre gouvernement. Cet homme ne peut plus servir de président parce qu’il ne peut pas accepter la défaite. Pouvons-nous nous permettre deux semaines de plus? «Je dis NON!», Argumenta-t-il.

Selena Gómez a directement souligné la responsabilité des réseaux sociaux de permettre aux mensonges et aux messages incendiaires de Trump de se répandre de manière massive.

«Aujourd’hui, c’est le résultat de permettre aux gens qui ont de la haine dans leur cœur d’utiliser des plateformes qui devraient rassembler les gens et qui devraient permettre aux gens de construire des communautés», a-t-il déclaré.

“Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki – vous avez tous laissé tomber le peuple américain aujourd’hui et j’espère que vous réparerez les choses à l’avenir”, at-il ajouté.

L’acteur Josh Gad s’est demandé s’il n’y avait «aucune raison» pour que Trump «ne soit pas menotté» en ce moment.

“Si un autre Américain incitait des milliers de personnes à prendre d’assaut le Capitole, ils seraient déjà derrière les barreaux. Le président de” la loi et de l’ordre “doit affronter les deux maintenant”, a-t-il dit.

D’autres célébrités ont amèrement comparé la violente répression des autorités contre les manifestations antiracistes de Black Lives Matter l’été dernier à la maigre action de la police aujourd’hui pour arrêter l’occupation du Capitole.

“Où est la garde nationale?”, A interrogé Cardi B, qui a critiqué le fait que les manifestants de Black Lives Matter soient comparés à des “animaux sauvages” pour “exiger justice” alors qu’aujourd’hui il n’y a pratiquement pas eu d’arrestations.

“Des terroristes américains ont pris d’assaut le Capitole à Washington. 6 janvier 2021”, a déclaré la footballeuse Megan Rapinoe.

«Les Noirs sont arrêtés (par la police) et ils n’en sortent pas vivants. Nous ne pouvons pas dormir dans nos propres lits sans être tués. Nous ne pouvons pas courir sans être tués. Nous ne pouvons pas marcher dans la rue en sweat-shirts sans être assassinés. Et ils peuvent le faire? “, a déploré Dwayne Wade.

Chris Evans a dit qu’il était “sans voix”.

“Pensez simplement au massacre qui aurait eu lieu s’ils n’étaient pas blancs”, dit-il.

Dans le même ordre d’idées, Mark Ruffalo a assuré qu’il y aurait désormais “des fleuves de sang dans les rues” s’il ne s’agissait pas d’une manifestation de blancs de droite.

“Cela a été autorisé. Tentative de coup d’État”, a-t-il ajouté.

De son côté, Pink était «embarrassée» par ce qui s’était passé à Washington en tant que «citoyenne américaine et fille de deux vétérans et sœur d’un autre».

«Hypocrisie, déshonneur, honte», synthétisa-t-il.

“Soutenir la transition pacifique du pouvoir! C’est être un patriote!”, A déclaré Ashton Kutcher.

Par ailleurs, le réalisateur James Mangold a appelé Hollywood à boycotter la chaîne de télévision Fox News, qu’il accuse d’avoir fomenté une spirale de «racisme, sexisme, mensonges virulents et préjudices» dans le pays.

Enfin, le cinéaste James Gunn a également opté pour le sarcasme: «En pensant positivement, peut-être que l’Amérique se réveille après un long sommeil et ça fait mal de sortir du lit».