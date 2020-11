Narrative | Dimanche 8 novembre 2020

En fait dans Colima il y a un total de 6783 personnes avec coronavirus dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant au 7 novembre.

Au total, il y a 759 décédés dans la région en raison de la maladie depuis le début de la pandémie et aucun nouveau décès n’a été certifié ce samedi.

Le Mexique confirme 5931 nouveaux cas de coronavirus et atteint 955128 infectés

Selon les dernières données, actuellement en Mexique il y a 48249 cas actifs du COVID-19 après confirmation 5931 nouveaux positifs Oui 3493 sorties médicales ce samedi. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de personnes infectées est passé à 955 128, avec 812556 récupérés Oui 94323 décédés.

Endroits les plus touchés du pays

Les régions de Mexique les plus touchés par l’avancée du coronavirus sont:

Mexico, avec 166 895 contagions et 15 526 morts, les plus touchés du pays en ce moment. État de Mexico, avec 100 099 contagions et 10 871 Des morts. Nouveau Lion, avec 56 163 contagions et 4 065 morte.

Remarque: Cette nouvelle a été généré automatiquement par Narrativa.