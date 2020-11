Accident et collision à Pinamar

Deux morts et 5 blessés C’était l’équilibre d’un collision frontale arrivé ce jeudi matin sur la route 11 entre deux voitures, très proche de Pinamar.

L’accident s’est produit à 8 heures, au kilomètre 386 où se trouve le quartier privé Costa Esmeralda, lorsqu’ils ont heurté de front une VW Gol noire et une voiture brodée Chevrolet Cruze, selon le journal El Día.

Les pompiers, le SAME et la police scientifique ont travaillé sur place (commune de Pinamar)

Dans les deux véhicules un total de sept personnes voyageaient, dont deux sont morts. Selon des témoins, la Volkswagen Gol a tenté d’en dépasser une autre lorsqu’elle est entrée en collision frontale avec la Chevrolet.

Les pompiers de Pinamar ont travaillé sur le site avec plusieurs MÊMES ambulances. Les blessés ont été transférés à l’hôpital de Pinamar, où leur évolution est attendue puisqu’ils ont reçu des ecchymoses de considérations différentes.

L’accident s’est produit à la hauteur du quartier privé Costa Esmeralda (Municipalité de Pinamar)

Selon le rapport officiel, les victimes mortelles sont deux jeunes de Madariaga qui voyageaient à El Gol et ont été identifiés comme étant Francisco Hollman et Matías Iturralde. Dans cette voiture, ils ont aussi voyagé Laura Basualdo, Gastón González et Miguel Caseres.

La police scientifique a travaillé sur le site pour déterminer les causes de l’accident de la route (Commune de Pinamar)

Pendant ce temps, les gens qui voyageaient à bord du Chevrolte se sont avérés être José Luis Boselli et Claudia Senossiani, un couple marié résidant dans la ville thermale de Santa Teresita.

Les deux morts voyageaient dans le VW Gol (municipalité de Pinamar)

Dans ce tronçon de la route 11, la police routière était également présente pour organiser la circulation des véhicules et éviter d’autres accidents. Et la police scientifique, pour sa part, était chargée de collecter les tests pertinents pour déterminer les causes de l’accident.

Trois camions de pompiers ont travaillé sur ce tronçon de la route 11 (municipalité de Pinamar)

