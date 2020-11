03/02/2020 Le président colombien, Iv n Duque, lors de sa dernière visite officielle à la Maison Blanche. POLITICA AMÉRIQUE DU SUD COLOMBIE AMÉRIQUE LATINE INTERNATIONAL STEFANI REYNOLDS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Le président colombien, Iván Duque, a répondu mardi à l’ancien chef paramilitaire des Forces d’autodéfense unies de Colombie (AUC), Salvatore Mancuso, soulignant que s’il est en charge de la Casa Nariño, il s’opposera à son entrée dans la juridiction spéciale pour La Paz (JEP), car ce n’est rien de plus qu’un mécanisme pour éviter la justice.

“A vrai dire, nous n’avons pas peur de lui”, a déclaré Duque en réponse aux derniers mots de Mancuso, qui a accusé le président colombien de faire pression sur le JEP pour éviter son apparition et ainsi éviter de connaître les responsabilités de l’État pendant le conflit armé. .

“N’essayez pas de jouer sous la table pour essayer d’être lié au JEP, afin qu’ils bénéficient de tout type de sanction de prison et du bénéfice de la non-extradition”, a déclaré Duque, qui a insisté sur le fait que “les crimes exécrables” commis pour ces «criminels contre l’humanité», ils doivent «venir leur répondre dans les prisons colombiennes».

“Ils recherchent des avocats pour servir d’idiots pour atteindre le JEP et échapper à la justice, ils sont clairs que tant que je serai président, cela ne se produira pas, car ici nous continuerons à défendre la justice”, a déclaré Duque pendant un acte tenu à Popayán, dans le sud-ouest de la Colombie, rapporte le journal «El Espectador».

«Par crainte, ils ne veulent pas que tous les acteurs du conflit viennent au JEP, pour empêcher la reconstruction de la vérité, car cela révélerait cette responsabilité de l’État et c’est précisément ce que le président Duque et son gouvernement ne veulent pas», a déclaré Mancuso, qui attend d’être extradé d’une prison d’Atlanta, aux États-Unis, où il a purgé une peine pour trafic de drogue.

Ces derniers mots de Mancuso sont intervenus quelques jours après que Duque a averti que les paramilitaires ne devraient pas avoir l’intention d’arriver en Colombie pour “chercher des trucs”, ou “être liés à de nouveaux régimes de transition afin qu’ils n’aient pas de sanction de prison et qu’ils ne puissent pas être de nouveau extradé “.

SITUATION DE MANCUSO AVANT LE JEP

Créé par le gouvernement de Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires dissoutes de Colombie (FARC) lors des accords de paix de La Havane, le JEP est le mécanisme spécial de la justice colombienne pour enquêter et juger les membres de la guérilla, pour des membres de l’armée et des forces de l’ordre, ainsi que des tiers qui ont participé au conflit armé.

En ce qui concerne les paramilitaires, la juridiction du JEP n’est viable que lorsqu’ils peuvent démontrer leur statut de tiers collaborateurs ou bailleurs de fonds civils, avant ou après avoir fait partie de l’un de ces groupes armés.

Parmi les chefs paramilitaires qui ont déjà tenté de se soumettre à cette juridiction spéciale se trouve Salvatore Mancuso, qui a demandé à le rejoindre en prétendant avoir été un troisième collaborateur civil entre 1989 et 1997, bien que l’appel ait été rejeté par le JEP considérant qu’il était un “membre organique de la structure criminelle, développant une fonction de combat continue “.

EXTRADITION POSSIBLE VERS LA COLOMBIE

Mancuso, alias “ Santander Lozada ”, a été condamné en 2008 à 15 ans et 10 mois de prison aux États-Unis pour un crime de trafic de drogue, après avoir été expulsé sous le gouvernement d’Álvaro Uribe, après avoir été soumis depuis 2005 aux politiques de démobilisation de l’État colombien.

Auparavant, il avait purgé une peine de 19 mois dans une prison d’Itagüí, une municipalité située dans le nord de la Colombie, pour laquelle, et sous la protection du système pénitentiaire américain, il a pu opter pour une libération anticipée en raison de son bon comportement en prison.

Le “ Mono Mancuso ” a reconnu avoir été impliqué dans au moins 300 meurtres, parmi lesquels les victimes du massacre d’El Aro, qui a conduit à une peine de 40 ans de prison qu’il n’a jamais purgée pour avoir adhéré à la loi sur la justice. et Paz, promu par Uribe.

Mancuso, dont l’extradition depuis les États-Unis a été reportée en raison de la crise des coronavirus, a deux procédures judiciaires ouvertes en Colombie pour sa responsabilité dans plus de 600 homicides, le déplacement forcé de près d’un millier de personnes et plus de trente disparitions forcées.

Après que le gouvernement colombien a commis plusieurs erreurs formelles dans le traitement de l’extradition, les autorités épuisent les voies diplomatiques avant que son transfert vers l’Italie ne soit exécuté, car il a la nationalité de ce pays.