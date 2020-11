26/06/2019 Colombie.- L’ancien président Uribe présente son projet de réforme du système judiciaire et insiste pour «abroger» le JEP. L’ancien président Álvaro Uribe a publié son projet de convocation d’un référendum qui réformerait le système judiciaire colombien et insiste pour «abroger» la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), le mécanisme qui enquête et juge les personnes qui ont participé au conflit. pays armé. POLITIQUE Eduardo Parra – Europa Press

Selon le document en 13 points d’Uribe, qui soulève une consultation «d’initiative populaire», les fonctions du JEP passeraient au système judiciaire ordinaire, maintenant les avantages judiciaires pour les membres des forces armées colombiennes.

“Les membres de la force publique qui ont commis des crimes jusqu’au 1er décembre 2016, date à laquelle ils ont purgé cinq ans de peine, pourraient demander la libération conditionnelle, sauf pour les crimes sexuels et les crimes contre l’État”, a déclaré Uribe dans une vidéo publiée. via votre compte Twitter.

Le projet, conçu pour être discuté avec le Centre démocratique, d’autres partis et mouvements sociaux, propose également la création d’une ou deux hautes cours dont les magistrats ont plus de 55 ans, avec des mandats de 12 ans et qui sont élus par le Sénat, recueille le journal «El Espectador».

Il soulève également un tribunal des diplômés “pour créer l’indépendance du procès pour les magistrats et les sénateurs”, rapporte la radio Caracol.

Quant aux règles d’austérité dans les opérations de l’Etat, l’ancien sénateur propose également que les fonctionnaires sur les salaires directs et indirects et les dépenses de fonctionnement soient gelés pendant six ans. “Moins de bureaucratie, plus d’investissements sociaux”, a-t-il souligné.

En parallèle, il augmente la réduction de 30% des membres du Congrès et le gel du salaire en montant nominal en six ans. Enfin, entre autres, il offre une éducation gratuite en fonction du niveau de revenu et une protection payante des écosystèmes stratégiques, tels que les parcs nationaux dans des zones telles que l’Amazonie ou l’Orinoquía.