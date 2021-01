28/09/2020 Manifestations à Bogotá contre la récente vague de violence qui a secoué la Colombie ces deux derniers mois. AMERIQUE DU SUD COLOMBIE AMERIQUE LATINE POLITIQUE INTERNATIONALE DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Le bureau du Médiateur colombien a rapporté ce jeudi que tout au long de 2020, plus de 28500 personnes ont été forcées de quitter leur domicile en raison de l’augmentation de la violence dans le pays.

Comme indiqué dans un rapport, l’entité a indiqué qu’il y avait eu 90 événements de déplacements massifs dans tout le pays, principalement en raison d’affrontements entre groupes armés, d’intimidations et d’assassinats de dirigeants sociaux.

“Pour le Bureau du Médiateur, ce qui s’est passé dans les départements de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander et Córdoba est préoccupant. Il y a une crise récurrente due aux déplacements forcés et les victimes n’ont pas de garanties pour le rétablissement de leurs droits”, Le chef de l’entité, Carlos Camargo, a affirmé dans des déclarations au journal «El Espectador».

Seul le département de Nariño concentre près de 50 pour cent de ce type de déplacement, avec un total de 43 déplacements massifs qui auraient affecté quelque 14 000 personnes. Ils sont suivis par Chocó, avec 21 mobilisations de plus de 9 200 habitants, et la région de Baudo et Pacífico.

Le Cauca inférieur d’Antioquia et les communes méridionales de Cordoue (San José de Uré et Puerto Libertador) totalisent douze événements de ce type puisque près de 3 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans ces zones.

Le Bureau du Médiateur souligne que 71 des 90 événements de déplacement de masse se sont produits dans des territoires ethniques collectifs, c’est-à-dire que 85% des personnes mobilisées appartiennent à des populations afro et indigènes.

D’autre part, il a averti que la situation s’était considérablement aggravée en raison de l’impact de la pandémie. “A la crise humanitaire s’ajoutent l’impact du COVID-19 et les retards dans la prise en charge des victimes, les restrictions sur les groupes armés illégaux dans les territoires et le risque de propagation du virus dans les communautés, notamment en raison des confinements dans les sites surpeuplés et en raison du manque d’accès aux services de santé », indique le texte.