Houston (USA), 8 décembre . .- L’attaquant colombien Mauro Manotas a été transféré mardi au club mexicain de Tijuana par le Houston Dynamo, a annoncé l’équipe texane de la United States Professional Soccer League (MLS).

Le Dynamo a indiqué que dans le cadre de la transaction, en plus des frais de transfert reçus, il conservera également un pourcentage des ventes futures ainsi que des incitations supplémentaires basées sur les performances des joueurs.

Les détails supplémentaires du transfert ne seront pas divulgués conformément à la politique du club, qui, par l’intermédiaire du vice-président senior et directeur général, Matt Jordan, a salué la figure de Manotas et est parti en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe après avoir marqué 64 buts.

L’attaquant a marqué 2 buts en Ligue des champions de la Concacaf Banque Scotia 2019, 10 en Coupe Lamar Hunt US Open et 52 en MLS. Ses 10 scores en Coupe Ouverte sont la meilleure note de l’histoire de l’équipe.

Manotas, 25 ans, a également déclaré dans un communiqué qu’il était “éternellement” reconnaissant pour l’opportunité que le Houston Dynamo lui a donnée et lui permettant de grandir en tant que personne et joueur.

Le natif colombien de Sabanalarga a remporté les honneurs consécutifs du jeune joueur de l’année lors de ses deux premières saisons avec Houston et a établi le record d’équipe du plus grand nombre de buts marqués au cours d’une année civile et du plus grand nombre de buts en saison MLS après avoir terminé avec 25 et 19. , respectivement, en 2018.

Manotas a remporté le prix du joueur le plus précieux et du joueur de l’année du club après son record de 2018.

L’attaquant colombien a suivi avec 13 buts et huit passes décisives en 2019, devenant le premier joueur de l’histoire du club à marquer 10 buts ou plus en trois saisons consécutives.

Au cours de la saison 2020, Manotas a terminé avec trois buts et deux passes et a marqué son 51e but pour l’équipe en championnat le 8 novembre contre les Colorado Rapids.

Manotas a rejoint le Dynamo à 19 ans, le 13 mai 2015, après avoir marqué six buts en 32 apparitions dans toutes les compétitions avec Uniautónoma dans la Primera División colombienne.

Il a également représenté l’équipe nationale des moins de 20 ans de son pays dans le tournoi de qualification de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) pour la Coupe du monde de la catégorie, marquant un but contre le Brésil dans la compétition.