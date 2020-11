Colon-Defensa y Justicia Huracan-Velez Independiente-Central Cordoba, les matchs du jour

Après ce qui s’est passé hier avec les victoires de Lanús à La Bombonera contre Boca et celle de River à Florencio Sola contre Banfield, La date 4 de la Coupe de la Ligue se poursuit aujourd’hui avec trois engagements intéressants. Défense et Justice tente de s’installer dans la maison du leader Colón, tandis que Huracán et Vélez mettront en jeu la pointe de la Zone 6 au Parque Patricios. Tout se terminera dans les Libertadores de América, où un Independiente alternatif recevra le Córdoba central de Santiago del Estero.

Colon-Défense et Justice:

El Sabalero, avec sept unités, est situé au sommet de la zone 2; Alors que le Falcon, qui accueillera jeudi 26 Vasco da Gama pour le match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, ne compte que deux points, il recherche donc une victoire qui lui permettra de s’installer dans le groupe et d’aspirer à se qualifier pour la phase de championnat.

Formations probables:

Côlon: Leonardo Burián; Emmanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi, Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay et Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Défense et justice: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Franco Paredes et Héctor Martínez; Ciro Rius, Raúl Loaiza, Nelson Acevedo et Marcelo Benítez; Francisco Pizzini et Washington Camacho; Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Stade: Général de brigade Estanislao López

Arbitre: Dario Herrera

Temps: 17.10

Télévision: Fox Sports Premium

Ouragan-Vélez:

Le deuxième match de la journée mettra les deux candidats face à face pour rester avec la Zone 6. À partir de 19h20, au Tomás Adolfo Ducó, Huracán accueillera Vélez.

Globo est invaincu avec 7 points, tandis que Fortín, qui a la tête divisée en Coupe d’Amérique du Sud (mardi, ils accueilleront le Deportivo Cali pour le match aller des huitièmes de finale), compte 5 points. Ils complètent le groupe Gimnasia de La Plata avec 4 et Patronato, qui n’a pas encore ajouté.

Formations probables:

Ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo et Leandro Grimi; Franco Cristaldo, Adrián Arregui et Santiago Hezze; Juan Fernando Garro, Andrés Chávez et Cristian Núñez. DT: Israël Damonte.

Velez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Miguel Brizuela et Francisco Ortega; Pablo Galdames, Ricardo Álvarez et Lucas Janson; Ricardo Centurión, Juan Lucero et Thiago Almada. DT: Mauricio Pellegrino.

Stade: Thomas Adolfo Ducó

Arbitre: Nicolas Lamolina

Temps: 19,20

Télévision: TNT Sports

Indépendant-Central Córdoba de Santiago del Estero:

Après trois engagements, Red est dans l’expectative dans la zone 2, affichant 5 points et seulement deux derrière le leader Colón. La visite, pour sa part, ne comporte qu’une seule unité et doit gagner pour se qualifier pour la Championship Phase, une compétition qui accorde un billet pour la Copa Libertadores 2021.

En raison de la proximité du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana contre Fénix (mercredi 25, en Uruguay) et du grand nombre de blessés (Sebastián Sosa, Ezequiel Muñoz, Lucas González, Jonathan Menéndez et Gastón Togni), Lucas Pusineri a en tête de mettre un 11 alternatif sur le terrain. Silvio Romero, capitaine et figure de l’équipe Avellaneda, aurait pu se reposer.

La visite, quant à elle, vient à ce jeu au milieu d’un climat raréfié après la visite du bar à l’une des pratiques. Malgré la défaite face à Colón à Santa Fe la journée dernière, Alfredo Berti a en tête de placer la même équipe.

Formations probables:

Indépendant: Milton Álvarez; Gonzalo Asís, Alan Franco, Sergio Barreto, Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez, Pablo Hernández; Federico Martínez, Andrés Roa; Braian Martínez et Nicolás Messiniti. DT: Lucas Pusineri.

Córdoba central de Santiago del Estero: Alejandro Sánchez; Ismael Quílez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Abel Argañaraz, Juan Galeano, Cristian Vega, Ariel Rojas, Juan Vieyra; et Claudio Riaño. DT: Alfredo Berti.

Stade: Libérateurs d’Amérique

Arbitre: Ariel Penel

Temps: 21h30

Télévision: Fox Sports Premium

Tableau des positions: