COLUMBUS, Ohio, USA (AP) – Gyasi Zardes a marqué deux buts et le Columbus Crew a battu le FC Cincinnati 3-0 dimanche pour enregistrer son cinquième match sans but en MLS.

Columbus, le leader de la Conférence Est, n’en a pas autorisé autant depuis le 28 juillet et n’en a donné que deux jusqu’à présent cette saison.

Pedro Santos a inscrit son premier but de la saison à 52 minutes. Dix minutes plus tard, Zardes a remplacé Fanendo Adi et a marqué à 64 et 71 pour sceller la victoire.

Cincinnati est à un point du 10e D.C. United, la dernière place à avoir obtenu une place en séries éliminatoires dans l’Est. Il n’a plus gagné depuis le 22 juillet.

À Seattle, le remplaçant Felipe Mora a marqué après s’être faufilé dans la défense de Seattle à la 83e minute, et Portland a battu les Sounders 2-1.

Williamson a également marqué pour les Timbers, tandis que Kelvin Leerdam a marqué pour Seattle.

Pendant ce temps, Brenden Aaronson, Kacper Przybylko et Matthew Real ont marqué pour aider l’Union de Philadelphie à battre les Red Bulls de New York 3-0.

Bradley Carnell a fait ses débuts d’entraîneur par intérim à New York après le licenciement de Chris Armas vendredi. Carnell était entraîneur adjoint du club depuis mars 2017.

Dans un autre match dimanche, Teal Bunbury a marqué un doublé lors de la victoire 2-1 de la New England Revolution sur le Chicago Fire.

La Révolution a rebondi après une défaite 2-0 contre le New York City FC. L’équipe n’a accordé que 10 buts au cours des 11 derniers matchs. Chicago n’a pas été victorieuse en trois matchs.

D’un autre côté, Chris Seitz a effectué quatre arrêts et D.C. United a fait match nul 0-0 contre le NYCFC.

Dans un autre résultat, Minnesota United a cassé une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire de 4-0 sur le Real Salt Lake.

La rencontre entre le Nashville SC et l’Inter Miami s’est terminée par un match nul sans but, après un retard de 80 minutes en raison de la foudre.