Le champion du monde poids plume de la World Boxing Organization (WBO), Oscar Valdez. . / José Méndez / Archives

Mexique, 26 décembre . .- Le combat entre Miguel Bertchelt, champion du monde des poids plumes du World Boxing Council (WBC), et Óscar Valdez, prévu pour février, sera l’un des combats les plus attendus de l’année 2021, dans lequel ils sont attendus bons panneaux d’affichage avec des Mexicains.

Bertchelt, avec 36 victoires, 32 par KO et une défaite, exposera le titre face à l’invaincu Valdez, avec 26 victoires professionnelles consécutives, 21 sur la voie rapide.

Ce sera un duel entouré d’attentes entre deux combattants qui frappent fort et traversent un moment de consécration; Bien que certains médias considèrent le monarque en défense comme un favori léger, ce sera un combat égal entre deux combattants avec du commerce et de nombreux outils.

Au premier semestre 2021, le mexicain Saúl “Canelo” Álvarez réapparaîtra, probablement en février au Mexique, face à un rival non divulgué.

Considéré comme la meilleure livre pour livre du moment, Álvarez a battu l’Anglais Callum Smith le 19 décembre et a reçu les ceintures des poids super moyens de la WBC et de la World Boxing Association.

Le combattant de 30 ans a révélé que sa priorité est de rassembler toutes les ceintures de sa division, ce qui signifie qu’il cherchera à arracher l’Anglais Billy Joe Saunders de la World Boxing Organization et l’American Caleb Plant, de la Fédération internationale.

Le Mexicain Francisco Estrada, champion des super poids mouches WBC, croisera les gants avec le Nicaraguayen Román “Chocolatito” González, champion de l’Association mondiale (WBA), dans un autre combat de haut niveau prévu pour le premier semestre de l’année prochaine.

L’Amérique centrale a battu Estrada en novembre 2017 pour le titre WBA de la mouche légère, mais les deux sont maintenant à des moments différents de leur carrière et joueront dans un combat d’intensité dans lequel le Mexicain tentera de profiter de trois ans de moins que lui. Adversaire de 33 ans.

Les champions du monde Rey Martínez, mouche, Luis Nery, super coq, tous deux de la WBC, Emanuel Navarrete et Leo Santa Cruz, poids plume, Rey Vargas, David Benavides et l’ancien champion du monde des poids lourds Andy Ruiz seront parmi les figures du Mexique impliquées dans des combats importants. .

Des combats passionnants sont attendus chez les femmes comme celle de Yulihan Luna, championne des poids coq WBC, contre la vétéran Mariana Juárez et celle de Lourdes Juárez, monarque des super poids mouches, contre Guadalupe Martínez.

Luna a battu Mariana Juárez pour lui arracher le sceptre et Lourdes Juárez a battu Martínez à l’unanimité, ouvrant la voie à d’éventuelles rematchs.

Le Mexicain Yamileth Mercado, champion des super poids coq, est un autre des Mexicains de premier plan qui doit réapparaître au premier semestre 2021.