Le croisement entre Kudelka et Medina à la fin du match entre Newell’s et Talleres

Le match entre Newell’s et Talleres pour la quatrième date de la zone 4 avait tout. L’équipe de Cordoue a joué plus d’une fois avec un footballeur de moins, à la suite de l’expulsion de Juan Ignacio Méndez à la fin de la phase initiale, Maxi Rodríguez est revenu célébrer dans les locaux et le but égal de Pochettino était l’un des le plus mignon jusqu’à présent dans le tournoi. Mais ce qui s’est passé une fois que l’arbitre Silvio Trucco a sifflé la fin du match, a été un croisement tendu entre les entraîneurs des deux équipes.

Après un match sans friction terminé, avec des tacles forts qui ont généré plusieurs tumultes entre les joueurs des deux équipes, Frank Kudelka et Alexander Medina ont joué dans une dure confrontation verbale qui a été suivi de près par les caméras de l’émission télévisée officielle. «Vous n’avez aucun respect, vous êtes impoli. Impoli..”, ont été les premiers mots que le manager de l’équipe Rosario a dit au T. «Est-ce que je vous manque de respect, Frank? Est-ce que je vous manque de respect? », A répondu le Cacique qui, en entendant son collègue, s’est retourné et a commencé à le réprimander.

Comment le duel entre les deux s’est-il poursuivi? «Je ne marche pas dans ta rue», lui dit Kudelka, à quoi Médine rétorqua: «Rentre donc chez toi. Alors qu’ils marchaient vers le milieu du terrain de Coloso Marcelo Bielsa pour saluer les arbitres, le moment le plus critique du combat s’est produit. C’est alors que le DT des locaux a confronté sa paire d’ateliers en lui disant «Ne viens pas m’en prendre à moi, malheureux stupide. Qui avez-vous battu? “. Immédiatement après, Medina a répondu: “Ils m’ont dit que tu étais stupide, mais pas tellement”.

La première partie de la bagarre verbale entre les entraîneurs s’est arrêtée lorsque Mauro Formica est apparu sur les lieux pour reprocher à l’entraîneur cordovan parce que son équipe ne lui avait pas rendu de ballon au début du duel pour la zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle. «Vous réchauffez le jeu d’entrée. Là, ils doivent le rendre et vous leur avez dit à trois reprises de ne pas le rendre », a déclaré le dépliant du Newell au Cacique.

Kudelka et Medina ont connu une dure traversée verbale après l’emapte entre Newell et Talleres

Mais l’histoire ne s’est pas terminée après la rencontre entre le milieu de terrain historique des lieux et Médine. Après que les deux entraîneurs aient donné leurs poings à chacun des membres du quatuor d’arbitres, la dernière confrontation a eu lieu. Alors que chacun se rendait dans le tunnel de leurs vestiaires respectifs, Kudelka revint avec tout: “Bouche et grossier … Savez-vous ce que j’aimerais? Seul, main dans la main “. Que lui a répondu Médine? “Tu as mon téléphone”. L’entraîneur de la lèpre s’est encore une fois dit “impoli” à son duo d’ateliers, qui avant d’être retiré du conflit par plusieurs de ses joueurs, a répété: “Appelez-moi. Prenons un café ou ce que tu veux ».

Avec cette rencontre difficile entre les entraîneurs, un duel s’est clôturé qui a été marqué par l’agressivité pendant les 90 minutes. Ce fut le cas de la poussée que González a donnée au défenseur du T, Nahuel Tenaglia, qui a fini par tomber sur le banc des remplaçants. Le footballeur a été blessé et cette action a généré une autre des nombreuses confrontations que Newell’s-Talleres a eues qui ont permis à l’équipe de Cordovan de marquer un point et d’éloigner deux unités de Boca au sommet de la zone de compétition locale.

JE CONTINUE DE LIRE:

Quelques jours après avoir annoncé sa retraite, Mascherano a répondu aux rumeurs d’un retour à Barcelone pour remplacer Piqué

Comment est la maison mythique de la Villa Fiorito où vécut aujourd’hui Diego Maradona et le triste sort du pâturage dans lequel il joua pour la première fois