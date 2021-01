Les bulletins de vote ont augmenté jusqu’à 100%, en raison de l’augmentation de l’évaluation fiscale des véhicules

Une augmentation moyenne des prix des véhicules de l’ordre de 47% tout au long de 2020 a fait monter en flèche les évaluations fiscales automobiles cette année. Comme cette valeur fiscale est l’assiette fiscale à partir de laquelle la ville de Buenos Aires calcule le paiement du brevet pour toute l’année, les bulletins de vote commencent à arriver avec des augmentations allant jusqu’à 100% selon les cas.

Bien que le district dirigé par Horacio Rodríguez Larreta ait ajusté plus de 70% des barèmes à partir desquels sont établis les différents taux payés par chaque véhicule, une mesure qui a amorti l’impact sur les coûts fiscaux d’avoir une voiture basée dans la ville, le les augmentations sont considérables.

Pour savoir combien une voiture spécifique va payer, il est nécessaire de connaître la valeur fiscale du modèle en question. Bien que l’administration gouvernementale des recettes publiques (AGIP) Buenos Aires n’a pas encore publié les évaluations de cette année, mais la Direction nationale du registre automobile (DNRPA) dispose d’une liste des évaluations mise à jour jusqu’en janvier 2021 qui peut servir de référence.

Les aliquotes de la taxe sur les brevets de Buenos Aires

Avec l’évaluation fiscale en main, l’étape suivante consiste à appliquer le taux d’imposition. Pour les voitures particulières, les motocyclettes et les camions, il existe quatre barèmes avec des taux différents, à savoir: si la valeur de la taxe est égale ou inférieure à 1 600 000 $, le taux est de 3,2%. Entre 1 600 000 $ et 2 200 000 $, il devient 4%. Entre 2200000 $ et 3200000 $, 4,5% et, dans le cas où la valeur fiscale dépasse 3200000 $, le taux est de 5%, comme détaillé dans un tableau fourni par Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios.

Par exemple, dans la liste DNRPA, on voit que Une berline Volkswagen Gol 5 portes 2016 a une valeur fiscale de 600 000 $ au début de 2021. Elle tombe donc dans le tarif le plus bas pour les véhicules jusqu’à 1 600 000 $. Par conséquent, pour obtenir le montant qui sera payé annuellement sous forme de brevet, vous devez multiplier la valeur fiscale (VF) par la première aliquote (VF * 0,032), soit 3,2 pour 100.

Le résultat, dans le cas de ce modèle, est que cette année, le brevet paiera 19 200 $ en un an. Comme il est payé en 6 versements, chacun vaudra 3 200 $.

Sur une étape supérieure tombe l’un des modèles les plus vendus, le Ford EcoSport Freestyle 1,5 litre 0 km, auquel le DNRPA attribue une valeur fiscale de 1 795 000 $. Puisqu’il dépasse 1 600 000 $ et est inférieur à 2 200 000 $, une aliquote de 4% y correspond. Comme dans l’exemple précédent, le calcul correspondant est l’évaluation fiscale de l’aliquote (VF * 0,04) qui donne un coût annuel de 71800 $. Équivaut à six versements bimensuels de 11 966 dollars.

Pour atteindre la dernière aliquote de la ville autonome de Buenos Aires, la valeur fiscale doit dépasser 3 200 000 $. Un exemple au-dessus de ce niveau est la berline 5 portes Audi A1 Sportback 35 TFSI Stronic, à laquelle une évaluation de modèle 2020 est attribuée à une valeur de 3 388 000 $. Avec le taux de 5% (VF * 0,05), il montre que le paiement du brevet pour cette année sera de 169400 $, soit six paiements de 28234 $.

Que se passe-t-il dans la province de Buenos Aires?

Dans la province de Buenos Aires, quant à elle, l’application de la taxe est différente. Comme détaillé dans un tableau préparé par Lisicki, Litvin and Associates, il existe 15 échelles différentes. À la première échelle – jusqu’à 250000 $ d’évaluation fiscale – une aliquote de 3,554% est appliquée, tandis que dans le reste une redevance fixe est payée – correspondant aux échelles précédentes – plus une aliquote sur la plus-value qui est au-dessus du limite minimale de chaque échelle.

Échelles de la province de Buenos Aires. Source: Lisicki, Litvin et associés

Ainsi, par exemple, la même berline Gol 2016 d’une valeur de 600000 dollars dans l’exemple cité ci-dessus n’aurait à payer que la redevance annuelle fixe de 28518 dollars, soit environ 4753 dollars bimensuels, car elle ne dépasse pas la limite du neuvième niveau de l’échelle d’un peso. Pour chaque peso supplémentaire au-dessus de ce minimum de la neuvième étape, il aurait fallu payer un supplément de 6,111%.

