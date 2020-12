Parier sur le dollar en 2021 et 2022

Dans un contexte local et mondial de grande incertitude, faire une prévision est difficile, tant pour le gouvernement que pour les analystes privés. Cependant, tout comme le Palacio de Hacienda a envoyé dans le budget les projections pour les trois prochaines années, les consultants et les banques ont fait les leurs puisque les agents économiques ont besoin d’un “scénario de base” pour agir en 2021, bien que l’évolution de la L’économie argentine est étroitement liée à l’ensemble des mesures adoptées par le Gouvernement au cours de l’année électorale, au-delà de l’évolution de la pandémie au niveau mondial.

Quant à la course au dollar pour 2021, Dans le dernier rapport Forecast Economics, la société de conseil Abeceb a projeté une valeur de 115,8 $ pour décembre prochain; Analytica 124,6 $; Galicia Bank 121 $; Banco Supervielle 131 $; BancTrust 138 $; Barclays Argentina 146 $; BBVA Argentine 126,5 $; BNP Paribas 120 $, C&T Asesores 109,8 $; Citigroup 140 $; D.Econosignal 128,8 $; Eco Go 143,5 $; Ecolatina 136,7 $; Économétrique 138,6 $; Econviews et EIU 133,8 $; et Empiria 143,2 $.

De plus, FIEL a estimé 149 $, Fitch Ratings 130,5 $; Fitch Solutions 115,3 $; Capital Foundation et Goldman Sachs 125 $; HSBC et Invecq Consulting 140 $; Itaú Unibanco 127 $; JP Morgan 145 $; LCG 131,8 $; CARTE 128,9 $; Moody’s Analytics 121 $; OJF & Asociados 160,9 $; Oxford Economics 113,3 $; Quantum Finance 158 $; S&P Global 125 $; Santander 123,2 $; Banque Scotia 106,1 $; Seido 107,5 $; Société Générale 125,8 $; Torino Capital 123,7 $; et UBS 125 pesos.

Il faut se rappeler que Le gouvernement a prédit dans le budget que le dollar se terminerait à la fin de cette année à 81,4 $ sur le marché officiel (sans l’impôt PAIS ni la retenue à la source, un niveau qui a déjà été largement dépassé); 102,4 $ en décembre 2021; 123,8 $ un an plus tard et 145,4 $ en 2023.

Quant à 2022, les cabinets de conseil et les banques ils ont projeté: Abeceb 156,5 $; Supervielle 162,1 $; Barclays 177,1 $; BBVA 170,3 $; Citigroup 200 $; D.Econosignal 171,9 $; Econviews 183,5 $; EIU 164,9 $; Empirie 183,8 $; Évaluations Fitch 179,4 $; Goldman Sachs 160 $; Itaú 174,3 $; MAP 171,4 $; Moody’s 143,2 $; Orlando Ferreres et Asociados 245 $; Oxford 140,8 $; S&P 135 $; et 125 pesos de la Banque Scotia.

Pour sa part, l’inflation serait, selon les entreprises privées, de 37,2% cette année, 49,8% en 2021; 37,1% en 2022 et 30,5% en 2023, très loin des chiffres calculés par le gouvernement national: 32%, 29%, 24% et 20%, respectivement.

En particulier, Empiria Consultores a calculé que la hausse des prix pourrait atteindre 68,8% en 2021 et 63,3% en 2022; Économétrique à 60,1% et 56,7%, respectivement; Invecq à 60% et 56,9% et Citi ont misé 58% pour 2021 et n’ont pas parié sur l’année suivante. La prévision la plus douce correspond à Fitch avec 38,5%, ce qui, en tout cas, est près de 10 points de pourcentage supérieur à l’estimation officielle.

Pendant ce temps, l’enquête sur les attentes du marché (REM) préparée par la Banque centrale, le consensus des économistes prévoit que l’IPC atteindra 36,7% cette année. De plus, ils ont estimé qu’il sera de 4% en décembre, 4,1% en janvier, 3,8% en février et 4% en mars 2021. D’ici la fin de l’année prochaine, ils estiment qu’il passera à 50% et un an plus tard, encore 36 , pourcent.

Dans le rapport Latinfocus, le secteur privé estime que le PIB de l’Argentine baissera de 11,2% cette année et rebondira de 4,7% en 2021, 2,6% en 2022 et 2,5% en 2023; pendant ce temps, l’économie a calculé -12,1 en 2020; une hausse de 5,5% en 2021, puis lente à 4,5% en 2022 et 3,5% en 2023.

Le ministre argentin de l’Économie, Martín Guzmán, a fait ses projections en septembre et certaines sont déjà dépassées

Sur la même période, le chômage atteindrait 13,2% cette année (il a atteint 11,7% au troisième trimestre), 12,8% ensuite, 11,3% en 2022 et 10,3% l’année dernière du mandat de Alberto Fernandez. En termes de consommation, la baisse en 2020 serait de 26% cette année, avec une reprise de 10% ensuite, 2,6% en 2022 et 2,5% en 2023, selon des parties privées. Quant aux investissements fixes, ils baisseraient également de 26%, pour augmenter de 10% en 2021, 4,8% en 2022 et 4,4% en 2023.

Parallèlement, le déficit budgétaire atteindrait 9,5% du PIB cette année, 6,1% en 2021 (le gouvernement prévoyait 4,5%); 4,5% en 2022 et 3,9% en 2023.

En somme, la plupart des prévisions indiquent que 2021 affichera une reprise qui ne suffira pas à compenser la baisse de cette année. De plus, le panorama local a encore comme grande question ce que fera le gouvernement en termes de correction des prix relatifs: si, dans le cadre de la négociation avec le Fonds monétaire international (FMI), il procédera à un ajustement budgétaire important, ou, au contraire S’il essaiera de faire avancer tous les problèmes pour assurer un bon résultat aux élections d’octobre prochain. Pendant ce temps, l’écart d’échange continue de faire son travail.

