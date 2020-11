15 minutes. Devenir président des États-Unis (USA) est une aventure très coûteuse, réservée aux candidats capables de séduire des personnes aux poches très profondes et disposées à donner des centaines de milliers de dollars, voire des millions, à leurs campagnes.

Le personnel de terrain et les avions, les hôtels et les dépenses associées à la publicité, entre autres, ont augmenté régulièrement au cours des cent dernières années, mais ont particulièrement augmenté tout au long du 21e siècle.

Sans aller plus loin, lors de la campagne présidentielle de 2020, le président sortant Donald Trump et le président élu Joe Biden ont collecté un total de 1,6 milliard de dollars, selon les données du Center for Reactive Policy.

Cette analyse prend en compte ce qui a été dépensé par les campagnes elles-mêmes et non par les comités d’action politique (CCP) ou d’autres groupes de soutien.

Lincoln a dépensé 2,8 millions de dollars

Au cours de sa campagne électorale, l’ancien président Abraham Lincoln (1861-1865) a dû s’adresser à une société complètement divisée, séparée, grossièrement, entre le sud pro-esclavagiste et le nord abolitionniste.

Et il l’a fait en dépensant 2,8 millions de dollars, selon l’une de ses biographies.

Compte tenu de l’inflation, le montant d’argent qu’il faut pour être le locataire de la Maison Blanche a été multiplié par plus de 350 depuis Lincoln jusqu’au vainqueur des dernières élections, le démocrate Joe Biden, qui a dépensé environ 1 milliard de dollars. .

Pour sa part, Trump environ 600 millions.

Les dépenses montent en flèche au 21e siècle

Malgré la pandémie, qui a fortement limité les apparitions publiques sur le terrain, les dépenses des deux campagnes ont largement dépassé celles enregistrées en 2016.

Dans cette bataille, la candidate démocrate Hillary Clinton disposait d’un budget de 565 millions de dollars, au-dessus de son rival Trump, avec 322 millions consommés, selon les données de la plateforme Open Secrets.

Cette tendance a augmenté régulièrement ces dernières années.

En 1992, les campagnes combinées de George Bush Sr. (1989-1993), Bill Clinton (1994-2001) et Ross Perot ont dépensé environ 360 millions de dollars corrigés de l’inflation, selon les rapports de la Commission électorale fédérale.

Pour ceux de 2000, les plus serrés de l’histoire moderne, ni George W. Bush (2001-2009) ni Al Gore, qui a perdu en raison d’un recomptage controversé des votes en Floride, n’ont dépensé plus de 200 millions de dollars.

Entre ces élections et 2012, les dépenses électorales des candidats se sont multipliées par plus de quatre: en 2012, l’ancien président Barack Obama (2009-2017) a dépensé plus de 720 millions pour se faire réélire; tandis que son rival républicain, maintenant sénateur Mitt Romney, a investi, sans succès, environ 450 millions de dollars.

La personne qui dépense le plus gagne-t-elle toujours?

En général, le montant dépensé par chaque candidat est un bon indicateur de qui remportera l’élection.

Au cours des dernières décennies, cependant, le candidat qui a investi le moins a gagné à certaines occasions. Sans aller plus loin, en 2016, Trump a battu Hillary Clinton avec moins de dépenses.

Mais il y a d’autres cas: en 1996, Bill Clinton a triomphé avec un budget de 200 millions de dollars, en dessous du 228 du républicain Bob Dole, tandis que Ronald Reagan (1981-1989) l’a emporté en 1984 avec moins d’argent que son rival Walter. Mondale.

En 2020, en attendant que Trump admette sa défaite, le candidat qui a soulevé et dépensé le plus d’argent a remporté à nouveau les élections.